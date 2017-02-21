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Reklamı atla’: YouTube, izlemesi zorunlu 30 saniyelik reklamları kaldıracak

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Reklamı atla’: YouTube, izlemesi zorunlu 30 saniyelik reklamları kaldıracak
Video paylaşım sitesi YouTube, kullanıcıların videolar öncesinde 30 saniye boyunca izlemek zorunda olduğu reklamları kaldırma kararı aldı.

Kullanıcılar tarafından uzunluğu ve esas videonun izlenmesini geciktirdiği gerekçesiyle rahatsız edici bulunan reklamların kaldırılacağını, YouTube’un üst kuruluşu Google BBC’deki bir programda duyurdu.

Ancak bu uygulama 2018 yılına kadar sürecek.

Buna göre YouTube’da kullanıcılar ve reklam verenler açısından daha kullanışlı formatlar üzerinde çalışılacak.

Medya ajansları 30 saniyelik reklam uygulamasının televizyonlardan kalma olduğunu savunuyor.

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