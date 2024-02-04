Rektörler, YÖDAK başkanlığında, YDÜ ev sahipliğinde bir araya geldi

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) başkanlığında düzenlenen “Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu (ÜAKK)” ve “Rektörler Kurulu” toplantıları, Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

KKTC üniversitelerinin rektör ve temsilcilerini bir araya getiren toplantılar; YÖDAK tarafından üniversitelerin akademik faaliyetlerini koordine etmek, değerlendirmek ve iyileştirmek amacıyla düzenleniyor. İlk toplantı olan Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu’nda “Beş Yıllık Kalkınma Planı Yükseköğretim Özel Komitesi” tarafından hazırlanan rapor ve yurtdışından alınan unvanların denkliğini inceleme komisyonu tarafından incelenen doktora denklik müracaatları ele alındı. Toplantıda ayrıca, üniversitelerin genel durumu, planlanan projeler ve geleceğe yönelik stratejik hedefler hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu. Rektörler Kurulu toplantısında ise “transit vize” gündemi ele alındı.

Prof. Dr. Turgay Avcı: “Çalışmalarımızın, KKTC yükseköğretimi için daha aydınlık bir geleceğe yol açacağına inanıyorum.”

Toplantıların açılış konuşmasını yapan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, eğitim alanındaki kurumların birlikteliğinin önemine vurgu yaptı. Her üniversitenin farklı bakış açılarına ve önerilere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Avcı, “KKTC Yükseköğretim Beş Yıllık Kalkınma Planı hakkında üniversitelerimizin önerilerini almak için bir süreç başlatmıştık. Üniversitelerimizden pek çok öneri aldık. YÖDAK üyelerimiz de çeşitli görüşlere sahip. Bu, farklı bakış açıları ve görüşler bu süreci zenginleştiriyor. Bu toplantıların amacı; yükseköğretim temsilcilerinin ve YÖDAK’ın daha etkili bir şekilde bir araya gelerek, tek bir çatı altında birleşip en doğru planı oluşturabilmesidir” dedi.

Düzenlenen toplantılarla, KKTC üniversiteleri ve YÖDAK arasında daha etkin bir iletişim mekanizması oluşturduklarını da belirten Prof. Dr. Turgay Avcı, “Amacımız, yılda iki ya da üç kez toplanmak yerine, her ay üyelerimiz ve rektörlerimizle bir araya gelmek ve sorunlara daha hızlı ve etkili bir şekilde çözüm bulabilmektir. Çalışmalarımızın, KKTC yükseköğretimini daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağına inanıyorum” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu ve Rektörler Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk.”

Toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, KKTC’nin bir eğitim ülkesi olduğunu vurgulayarak “Ülkemizdeki her üniversitenin, uyum ve koordinasyon içerisinde ülkemizin bu vasfını güçlendirmek için birlikte çalışması son derece önemli” açıklaması yaptı. YÖDAK başkanlığında düzenlenen toplantılarda, üniversite rektörlerinin düzenli olarak bir araya gelmesini, iş birliği kültürünü geliştirmesi açısından son derece değerli bulduğunu söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu ve Rektörler Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk” ifadesini kullandı.