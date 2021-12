Reza Zarrab’ı sevgilisi üç kez polise şikayet etmiş

Zarrab’ın çalışma izni aldığı ortaya çıkarken, ABD Gümrük ve Göçmenlik Dairesi tarafından verilen ve FBI’ın New York saha ofisine gönderilen kartta Zarrab’ın ceketli ve kravatlı bir fotoğrafı da yer alıyor.

ABD merkezli “Organize Suç ve Yolsuzlukları Bildirme Projesi” (OCCRP) adlı kuruluş “Ünlü Kara Para Aklayıcısı Reza Zarrab'ın Müsrif Hayatı ve Miami'deki Yeni İşi” başlığıyla yayınladığı raporda, Zarrab’ın uluslararası ekonomik ve siyasi bağlantılarının yanı sıra, gündelik yaşantısını da inceledi.

ABD Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (Organized Crime and Corruption Reporting Project) , Law&Crime ve Miami Herald'ın ortaklaşa yürüttüğü araştırma kapsamında, Zarrab’ın ABD İstihdam Yetki kartının fotoğrafı ele geçirildi.

ÇALIŞMA İZNİ ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Zarrab’ın çalışma izni aldığı ortaya çıkarken, ABD Gümrük ve Göçmenlik Dairesi tarafından verilen ve FBI’ın New York saha ofisine gönderilen kartta Zarrab’ın ceketli ve kravatlı bir fotoğrafı da yer alıyor. Kartta Aaron Goldsmith ismiyle yer alan Zarrab’ın gerçek doğum yeri olan İran’ın ve gerçek doğum tarihinin yer alması da dikkat çekiyor. Zarrab’ın Aaron Goldsmith adıyla ehliyet de aldığı bu ismi banka hesapları açmak ve at işini geliştirmek için kullandığı belirtiliyor. Miami çevresinde ve at dünyasında, Zarrab genellikle Richard Ferrari adıyla bilinirken, bu isimle kamu kayıtlarında da yer aldığı da öne sürülüyor.

Öte yandan kayıtlarda dikkat çeken bir detay ise Zarrab’ın 8 ay boyunca birlikte yaşadığı 29 yaşındaki profesyonel bir at eğitmeni olan sevgilisi. Güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmayan kadının 13 Mayıs 2021 yılında polise verdiği ifadelerde, “Reza Zarrab yüzünden başına bir şey gelmesinden endişe ettiği’ yer aldı.

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE YAŞIYORMUŞ

Habere göre, Zarrab’ın eski sevgilisi, polis memurlarına, Richard Ferrari olarak tanıdığı adamla 2020’nin ortalarında tanıştığını, kısa süre sonra Jockey Circle’da, ahırlarından 10 dakikalık yürüme mesafesindeki Woodbridge Ranches güvenlikli sitede, havuzlu, beş yatak odalı, geniş bir evde birlikte yaşamaya başladıklarını anlattı.

Polis kayıtlarına göre, 29 yaşındaki at eğitmeni, Zarrab’ın gerçek kimliğini gördükten sonra endişeleniyor. Kayıtlarda, “Daha sonra biraz araştırma yaptı ve Zarrab’ın geçmişte kara para aklama ve diğer suçlamalardan tutuklandığını öğrendi.” ifadeleri yer aldı.

Ayrılıktan ve Zarrab’ın Miami’deki dairesine geri taşınmasından sonra, kadın şüpheli faaliyetleri veya sesleri araştırmak için iki kez polisi çağırdı ve memurlara Zarrab’ın kendisini takip ettiğine inandığını söyledi. İsmi açıklanmayan kadına ulaşan yetkililer, kendisinin konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığını belirtti.

AYRILIĞIN ARDINDAN YENİ İLİŞKİYE YELKEN AÇTI

Amanda Perkowski

Reza Zarrab’ın bu ilişkinin ardından bir başka birlikteliği de Facebook hesabı sayesinde ortaya çıktı. Zarrab, Temmuz ayında Aaron Goldsmith ve Next Level Performance Center için Facebook hesaplarını açtığında, 22 yaşındaki at eğitmeniyle ilişkiye başladığını duyurdu. Ancak Zarrab ve kız arkadaşı konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Reza Zarrab’ın Facebook’tan ilişkide olduğunu duyurduğu Amanda Perkowski…

Habere göre, Zarrab tüm bu kimlik oyunlarına rağmen, saklanmayı tam olarak başarabilmiş değil. Türk basını da üç yıl önce Erich Ferrari adına kayıtlı Cadillac Escalade kullanan Zarrab’ın fotoğraflarını yayınlamıştı. Fotoğraflarda yer alan ve Columbia Bölgesi plakasını taşıyan aracın, Aaron Goldsmith’in gerçek kimliğinin belirlenmesini kolaylaştırdığı da belirtildi.