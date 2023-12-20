  • BIST 7661.24
  • Altın 1910.578
  • Dolar 29.1188
  • Euro 31.9321
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİsrail'in Gazze saldırılarına karşı Batı'dan eleştiriler ve 'sürdürülebilir ateşkes' çağrıları artıyor

Rum Hükümet Sözcüsü: Temsilcinin atanmasının birkaç güne kadar duyurulmasını bekliyoruz

»
Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, BM Genel Sekreteri’nin atayacağı temsilcinin yeni yılın başında hemen temaslarına başlayabilmesi için atanmasının birkaç güne kadar duyurulmasını beklediklerini belirtti.
Rum Hükümet Sözcüsü: Temsilcinin atanmasının birkaç güne kadar duyurulmasını bekliyoruz

Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis dün yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunu çözüm müzakereleri için atayacağı kişisel temsilciye Kıbrıs Türk tarafının da onay verdiği bilgisini aldıklarını söyledi. 

Letimbiotis, temsilcinin görev ve yetkilerinin “BM Genel Sekreteri’nin de taahhüt altında olduğu BM Güvenlik Konseyi kararlarından kaynaklanan, belirli görev ve yetkiler olduklarını” öne sürdü.

Haber göre, “takvimler konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadığını” da ifade eden Letimbiotis, KKTC’deki inşaatlar, Pile ve Metehan konularına da değindi.

Letimbiotis, KKTC’deki eski Rum mallarında gözlemlenen inşaat furyası konusunda Rum hükümetinin hazırlandığı hukuki mücadeleye ilişkin bir soruya karşılık ise “konuyu yakından takip ettikleri ve çeşitli önlemlerin incelenmekte olduğu ancak şu anda önceliğin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması olduğu” yanıtını verdi.

Yine bir soruya karşılık, söz konusu önlemlerin neler oldukları ve ne zaman uygulamaya konacakları bilgisinin kamuoyu önünde dile getirilemeyeceğini ifade eden Letimbiotis, Pile konusunda ise, UNFICYP’le sürekli temas halinde olduklarını ve UNFICYP’ten, mevcut uzlaşıyı hayata geçirmesini beklediklerini söyledi.

Letimbiotis, aynı şeyin “ Ayios Demetios” (Metehan) için de geçerli olduğunu ve BM Barış Gücü’nün, ara bölgenin statüsünü yeniden sağlamasını beklediklerini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Guterres’in temsilci önerisi Rum basınında: Eski bir dışişleri bakanı…03 Aralık 2023 Pazar 12:23
  • Rum Dışişleri Bakanı Kombos, AB Dışişleri Bakanları telekonferansına katılacak20 Kasım 2023 Pazartesi 11:46
  • Nikos Hristodulidis: Kıbrıs sorunundaki diyaloğun başlaması için her gün çabamızı artırıyoruz20 Kasım 2023 Pazartesi 11:43
  • Hristodulidis müzakereleri canlandırmak için elinden geleni yapacağını kaydetti13 Kasım 2023 Pazartesi 09:51
  • Cumhurbaşkanlığı: Sahadaki gerçeklerden ne kadar kopuk olduklarını bir kez daha gösterdiler10 Kasım 2023 Cuma 10:14
  • Tatar: “Tamamıyla tarafsız olabilecek bir temsilciyi onaylarız”02 Kasım 2023 Perşembe 09:08
  • Hristodulidis: Müzakerelerin yeniden başlaması perspektifini araştıracak bir temsilci atanacak25 Ekim 2023 Çarşamba 14:23
  • Aşağı Pirgolular da Pile benzeri çözüm istiyor25 Ekim 2023 Çarşamba 13:05
  • Özel temsilci atanması konusundaki bekleyiş sürüyor18 Ekim 2023 Çarşamba 12:21
  • Akansoy: Tüm ayrılıkçı perspektiflere karşıyız11 Ekim 2023 Çarşamba 15:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti