Rum Hükümet Sözcüsü: Temsilcinin atanmasının birkaç güne kadar duyurulmasını bekliyoruz

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, BM Genel Sekreteri’nin atayacağı temsilcinin yeni yılın başında hemen temaslarına başlayabilmesi için atanmasının birkaç güne kadar duyurulmasını beklediklerini belirtti.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis dün yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunu çözüm müzakereleri için atayacağı kişisel temsilciye Kıbrıs Türk tarafının da onay verdiği bilgisini aldıklarını söyledi.

Letimbiotis, temsilcinin görev ve yetkilerinin “BM Genel Sekreteri’nin de taahhüt altında olduğu BM Güvenlik Konseyi kararlarından kaynaklanan, belirli görev ve yetkiler olduklarını” öne sürdü.

Haber göre, “takvimler konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadığını” da ifade eden Letimbiotis, KKTC’deki inşaatlar, Pile ve Metehan konularına da değindi.

Letimbiotis, KKTC’deki eski Rum mallarında gözlemlenen inşaat furyası konusunda Rum hükümetinin hazırlandığı hukuki mücadeleye ilişkin bir soruya karşılık ise “konuyu yakından takip ettikleri ve çeşitli önlemlerin incelenmekte olduğu ancak şu anda önceliğin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması olduğu” yanıtını verdi.

Yine bir soruya karşılık, söz konusu önlemlerin neler oldukları ve ne zaman uygulamaya konacakları bilgisinin kamuoyu önünde dile getirilemeyeceğini ifade eden Letimbiotis, Pile konusunda ise, UNFICYP’le sürekli temas halinde olduklarını ve UNFICYP’ten, mevcut uzlaşıyı hayata geçirmesini beklediklerini söyledi.

Letimbiotis, aynı şeyin “ Ayios Demetios” (Metehan) için de geçerli olduğunu ve BM Barış Gücü’nün, ara bölgenin statüsünü yeniden sağlamasını beklediklerini ifade etti.