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Rum Savunma Bakanı "Geri Dönmekten" Söz Etti

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“AB üyesi olan bir ülkenin topraklarının, AB’ye üye olmak isteyen başka bir ülke tarafından işgal edilmesinin en büyük siyasi ve tarihi ahlaksızlık olduğunu, en kısa sürede sona ermesi gerektiğini” iddia etti.
Rum Savunma Bakanı "Geri Dönmekten" Söz Etti

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, “AB üyesi olan bir ülkenin topraklarının, AB’ye üye olmak isteyen başka bir ülke tarafından işgal edilmesinin en büyük siyasi ve tarihi ahlaksızlık olduğunu, en kısa sürede sona ermesi gerektiğini” iddia etti.


Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, 1974 Barış Harekatı sırasında hayatını kaybedenleri anma amaçlı düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “bölünmüşlüğe onay vermelerinin mümkün olmadığını, işgal altındaki ata topraklarına dönme yönündeki mücadelelerine devam edeceklerini” söylediğini yazdılar.
Petridis, “tüm ada sakinlerinin insan haklarına saygı gösterecek, BM kararlarına dayanan adil ve kalıcı bir çözüm için mücadeleyi sürdüreceklerini” ifade etti.

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