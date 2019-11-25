Rum tarafında saldırıya uğradığını iddia etti ama Polise de gitmedi!

Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türk Mehmet Yangın’ın kullandığı araç, trafikte seyrettiği sırada, Rum bir gencin saldırısına uğradı.

Mehmet Yangın saldırı anını BRT’ye anlattı.

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Sklavenidis Marketten dün alışveriş yapan Kıbrıslı Türk Mehmet Yangın, Kuzey Kıbrıs’sa dönüş yolunda Kıbrıslı Rum bir gencin saldırısına uğradı.

Mehmet Yangın, trafikte hiçbir tartışma yaşamadıklarını ve marketten çıktığı andan itibaren aracın kendisini takip ettiğini kaydetti.

Yangın, olayın akşam üzeri geç bir saatte olmasından dolayı polise gidip şikayetçi olmadığını söyledi.

Mehmet Yangın, sürekli Güney’e geçtiğini ancak böyle bir olayın ilk kez başına geldiğini de anlattı.