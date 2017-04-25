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Rum tarafından "Kadife ayrılık" iddiasına yalanlama geldi

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Rum tarafından "Kadife ayrılık" iddiasına yalanlama geldi
Hristodulidis: Anastasiadis ne çıkmazdan ne de ayrılıktan bahsetti

Kıbrıs Rum liderliğinin müzakerelerin çıkmaza girdiği ve geriye kalan seçeneğin "müzakere edilmiş ayrılık" olduğuna inandığı yönündeki iddialara Kıbrıs Rum tarafından yalanlama geldi.

KIBRIS Gazetesi'ne  açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis'in Ulusal Konsey toplantısında süreçteki herhangi bir çıkmazdan veya çözüm olarak tarafların anlaşarak ayrılmasından bahsetmediğini söyledi.

Hristodulidis, toplantı sırasında Anastasiadis'in, özellikle Cenevre'deki 5'li konferansın ardından, masada varılan yakınlaşmaları sorgulaması ve zorluk çıkarması nedeniyle, pozisyon değişikliği içermesi nedeniyle Türkiye'nin 4 özgürlük konusundaki ısrarı ve diğer konular yüzünden müzakerelerde baş gösteren zorluklardan bahsettiğini ifade etti. 

RUM BASINI SÜREÇ ÇIKMAZA GİDİYOR

Ancak bugün Kıbrıs Rum basınında çıkan haberlerde, Ada'daki çözüm sürecinin çıkmaza doğru sürüklendiğinden bahsedildi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, çok önemli konularda yakınlaşmalar varken sonunda müzakerelerin özlü olmayan konularda çökecek olmasından duyduğu hayal kırıklığı aktarılırken AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis'in aklının 2018'de yapılacak başkanlık seçimlerinde olduğunu söylediği belirtildi.  

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