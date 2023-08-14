Rusya, 47 yıl sonra Ay'ın yüzeyine yönelik ilk uzay misyonunu başlattı

Rusya, yaklaşık yarım yüzyıl sonra Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapacak ilk uzay misyonunu başlattı.
Luna 25 adı verilen misyonla Rusya, Ay'ın güney kutbuna iniş yapacak ilk ülke olma amacına sahip.
Uzay aracı Rusya’nın Uzak Doğusu'ndaki Vostochny Uzay Üssü'nden belirlenen zamanda Soyuz-2.1b roketiyle birlikte fırlatıldı.
Ay'ın güney kutbunun su yataklarına sahip olabileceği düşünülüyor.
Bulunacak olası su kaynakları, Ay keşfi için dönüm noktası olabilir.
Rus uzay ajansı Roskosmos’un direktörü, Interfax’a yaptığı açıklamada uzay aracının 21 Ağustos’ta Ay’a inmesini beklediklerini söyledi.
22 Ağustos 1976'da Sovyetler Birliği döneminde gerçekleştirilen son misyonun adı Luna 24 idi.
Geçen ay Hindistan da Ay’a bir araç gönderdi. Chandrayaan-3 adı verilen Hint misyonunun da 23 Ağustos’ta Ay’a inmesi bekleniyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.