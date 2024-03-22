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Rusya LGBT hareketini terörist listesine aldı

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Rusya, LGBT hareketini terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil etti.
Rusya LGBT hareketini terörist listesine aldı

Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi’nin (Rosfinmonitoring) internet sayfasında bulunan terörist ve aşırılıkçılar listesine LGBT hareketi eklendi.

Rusya Yüksek Mahkemesinin Kasım 2023'te aldığı kararla, LGBT hareketi "aşırılıkçı" olarak kabul edilmiş ve faaliyetleri yasaklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2022’de imzaladığı kararnameyle de ülkede eşcinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.

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