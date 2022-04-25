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Rusya-Ukrayna savaşı… ABD’li üst düzey isimler Kiev’de: Putin’e çok sert sözler

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61 gündür savaşın devam ettiği Rusya-Ukrayna hattında bugün dikkat çekici bir gelişme ve görüşme trafiği yaşandı…
Rusya-Ukrayna savaşı… ABD’li üst düzey isimler Kiev’de: Putin’e çok sert sözler

61 gündür savaşın devam ettiği Rusya-Ukrayna hattında bugün dikkat çekici bir gelişme ve görüşme trafiği yaşandı…

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Ukrayna’ya giderek resmi temaslarda bulundu ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

Görüşme sonrasında ABD tarafı açıklama yaparken özellikle Blinken’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hedef aldığı sözler gündem oldu. Blinken, “Egemen ve bağımsız bir Ukrayna, Rusya lideri Putin’in görev süresinden çok daha uzun süreler boyunca burada olacak” dedi.

DETAYLAR GELİYOR…

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