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Rusya, Ukrayna'nın Transdinyester'i işgal edeceğini öne sürdü; Moldova iddiaları reddetti

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Rusya, Ukrayna'nın Transdinyester'i işgal edeceğini öne sürdü; Moldova iddiaları reddetti
Rusya, Ukrayna'nın Transdinyester'i işgal edeceğini öne sürdü; Moldova iddiaları reddetti

Moldova’nın Avrupa Birliği yanlısı lideri Maia Sandu, Rusya tarafından ortaya atılan, Ukrayna’nın ülkesindeki Moskova taraftarı bölgeye saldıracağı yönündeki iddiaları reddetti ve sükunet çağrısında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, herhangi bir kanıt sunmaksızın, Ukraynalı birliklerin Transdinyester'i işgal edeceğini iddia etti.

Ukrayna askerlerinin Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi sınırına yığıldığını da öne süren Moskova, buna en uygun cevabın verileceğini söyledi.

Moldova da son haftalarda Rusya’nın iktidarı ele geçirme planları yaptığı konusunda uyarılarda bulunuyor.Hükümet yetkilileri Kremlin’in iddialarını, savaşın bir parçası olarak yürütülen “psikolojik bir operasyon” olarak nitelendirdi ve reddetti.

Moldova Devlet Bakanı Valeriu Mija, “Savunma Bakanlığı bunun gerçek bir plandan çok psikolojik bir operasyonun parçası olduğuna inanıyor" dedi.

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, komşu ülkesi Romanya’ya yaptığı ziyaret esnasında güvenlik sorunlarından bahsetti. Sandu, “Bazıları ülkemiz düşsün ve başkent Kişinev’de Kremlin’in çıkarlarının kölesi olmuş kukla bir hükümet kurulsun istiyor” dedi.

Moldova’nın NATO üyeliği bulunmuyor. Ancak geçen sene Haziran ayında Ukrayna ile aynı gün AB aday statüsü kazandı. Moldova lideri geçen hafta ülkesinin bağımsızlığını destekleme sözü veren ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

2,6 milyon nüfusa sahip Moldova, Avrupa’nın en yoksul ülkelerinden birisi. Ukrayna’daki savaş da ülkeyi bir hayli etkiledi.

Rusya’nın ülkeye gaz akışında kısıtlamalara gitmesiyle enerji konusunda da büyük sıkıntılar yaşayan Kişinev yönetimi, Ukrayna’nın enerji tesislerinin vurulmasıyla da bu konuda büyük sorunlarla karşılaştı.

Aşırı boyutlara ulaşan enflasyon ile birlikte Ukrayna’dan gelen yoğun sığınmacı akını ülke üzerinde daha büyük baskılara da neden oldu. Lideri firari oligark Ilan Shor olan Rusya yanlısı popülist Sor Partisi de protesto gösterileri düzenledi.

Cumhurbaşkanı Sandu, Kremlin’i Rusya, Sırbistan, Belarus ve Karadağ’dan gelen yabancılarla hükümeti düşürme planı yapmakla suçladı. Bu kişilerin amaçlarının hükümet binalarına saldırmak, insanları rehin alıp ardından da hükümeti "Rusya'nın hizmetinde" bir hükümetle değiştirmek için protestoları kışkırtmak olacağını söyledi.

Kremlin ise Sandu’yu Rusya karşı histeriye doğru kaymakla suçlarken, Moldovalı yetkilileri açıklamalarında “çok, çok dikkatli olmaya” çağırdı.

Siyasi analist Denis Cenusa, Rus yanlısı güçler için Moldova’nın en zayıf yanının sosyo-ekonomik istikrarı olduğu düşüncesinde.

Transdinyester, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından yapılan kısa bir savaşın ardından Moldova'dan ayrılan Ukrayna sınırındaki dar bir bölge.

O zamandan beri burada Rus askerleri konuşlanmış durumda. Bölgede Rusça konuşuluyor.

Rus birlikleri bir yıl önce Ukrayna'nın güneyini işgal ettiğinde, Rusya'nın Odesa'dan Transdinyester'e kadar tüm sahili ele geçirmesinden endişe edilmişti.

Bu gerçekleşmedi. Ancak Moldova lideri Nisan 2022'de yaşananları hatırlatarak uyarılarda bulunuyor.

Ayrılıkçı Transdinyester yönetimi, devletin güvenlik birimlerini hedef alan bir dizi gizemli patlamaların yaşandığını bildirdi.

Transdinyester yetkilileri, olaylardan Ukraynalı "casusları" sorumlu tuttu. Kiev ise Rus özel servislerini Moldova'yı tehdit etmeye ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştıkları konusunda suçladı.

Bu hafta başında ayrılıkçı bir sosyal medya kanalı, Ukrayna'yı Moldova'ya bağlayan otoyolda Ukrayna askerine ait araçların görüldüğünü söyledi. İkna edici olmayan bir fotoğrafta yalnızca birkaç küçük zırhlı araç ve bir Ukrayna bayrağı görüldü.

Transdinyester Barış Gücü Başkanı Oleg Belyakov, halk arasında herhangi bir paniğin yaşanmadığını, ancak Rusya'nın uyarılarının "ciddi endişeler duymak için nedenler verdiğini" söyledi.

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