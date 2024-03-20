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Rusya'dan Olimpiyat Komitesi'nin kararına eleştiri

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Rusya, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC), Rus ve Belaruslu atletlerin Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılmasını yasaklamasına tepki gösterdi.
Rusya'dan Olimpiyat Komitesi'nin kararına eleştiri

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, IOC'un kararını değerlendirdi.

Kararı "kesinlikle olumsuz" olarak nitelendiren Peskov, "Bu, olimpiyat fikrinin yok edilmesidir. Bu; sporcuların, olimpiyata katılanların çıkarlarının ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Peskov, IOC'un sporcuları bu yolla korkutarak kendi otoritesini baltaladığını dile getirdi.

Zaharova: Irk ayrımcılığını destekleyen karar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Komite'nin kararının, siyasallaştırılmış, aynı zamanda ırk ayrımcılığını destekleyen seviyede bir karar olduğunu belirterek "yasa dışı, adaletsiz ve kabul edilemez" olan bu ayrımcı koşulların Rusya'yı öfkelendirdiğini söyledi.

Zaharova, "Bu kararlar, IOC'nin belirtilen ilkelerden ne kadar uzaklaştığını, ırkçılığa ve Neonazizm’e ne kadar saptığını gösteriyor." dedi.

IOC'den yapılan açıklamada, 26 Temmuz'da Fransa’nın başkenti Paris’te 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için Seine Nehri'nden Eyfel Kulesi'ne doğru teknelerle gidilerek yapılması planlanan açılış töreninde, Rus ve Belaruslu sporcuların yer almayacağı kaydedilmişti.

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