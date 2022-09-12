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Rusya’dan uzay uyarısı: ABD uydusu parçalanıyor

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Rus bilim insanları cumartesi günü bir Amerikan uydusunun yörüngede kısmen parçalanarak Dünya’yı çevreleyen diğer uzay araçlarını tehlikeye attığını söyledi.
Rusya’dan uzay uyarısı: ABD uydusu parçalanıyor

Moskova merkezli Rusya Bilimler Akademisi’ndeki Keldysh Uygulamalı Matematik Enstitüsü’ne göre, söz konusu araç, uydu hizmetleri şirketi Intelsat tarafından işletilen ABD yer sabit iletişim uydusu Galaxy 11.

1999 yılında Intelsat 802 uydusunun yedeği olarak fırlatılmıştı.

Bilim insanları, teleskopların Galaxy 11’den ayrılan ve şimdi yörüngedeki diğer uydular için potansiyel bir tehdit oluşturan birkaç küçük boyutlu parçayı takip ettiğini söyledi.

Keldysh Enstitüsü, uzay aracının parçalanmasının kesin nedenlerinin şu anda bilinmediğini, ancak bunun ısı yalıtımının, güneş panellerinin veya diğer ekipmanlarının eskimesinin bir sonucu olabileceğini öne sürdü.

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