Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği: İşgal altındaki bölgelere doğrudan uçuş söz konusu değil

Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Stanislav Osatsi, Dışişleri Bakanlığı müdürüne, Rusya ile bir sözde devlet arasında doğrudan uçuşların söz konusu olmadığına dair güvence verdi.
Fileleftheros gazetesinde yer alan açıklamada, işgal altındaki bölgelere doğrudan uçuşun söz konusu olmayacağı bildirildi.
Ayrıca, Rusların Kıbrıs meselesindeki tutumlarının değişmeyeceği de aktarıldı.
Öte yandan Büyükelçinin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı, Rum Lider Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı ile bir görüşme yapacağı kaydedildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ise New York’ta bu konuyu açıklığa kavuşturacağı belirtildi.
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