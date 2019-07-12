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S-400'ler Türkiye'ye indi, dolar yükseldi

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Dolar/TL Rusya’dan satın alınan S-400 savunma sisteminin parçalarının Türkiye’ye gelmeye başladığının duyurulması ardından yükseldi. Açıklama öncesi 5.6830 seviyesinde olan dolar/TL, 5.76’nın üzerine çıktı.
S-400'ler Türkiye'ye indi, dolar yükseldi

TC Milli Savunma Bakanlığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara Mürted Hava Meydanı’na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıkladı.

Savunma Sanayi Başkanlığı ise S-400’e ait parçaların teslimatının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ve sistemin bütünüyle hazır olmasının ardından ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacağını duyurdu.

Dolar/TL saat 16.05 itibarıyla 5.7602/5.7632’den işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

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