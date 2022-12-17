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Sadıkoğlu, Cuma Pazarı esnafını ziyaret etti

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UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, seçim programına esnaf ziyaretiyle devam etti.
Sadıkoğlu, Cuma Pazarı esnafını ziyaret etti

Sadıkoğlu’nun seçim ofisinden ziyaretlerle ilgili yapılan açıklama şöyle:

“İskele esnafını ziyaret eden Sadıkoğlu, Cuma Pazarı esnafının yanı sıra Pazar alışverişi yapan vatandaşlarla da bir araya geldi. Başkan Sadıkoğlu’nun dünkü İskele programına Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, UBP İskele İlçe Başkanı Metin Güllü, İskele Belediyesi UBP Meclis Üyesi adaylarının yanı sıra destekçileri de eşlik etti.

25 Aralık’ta gerçekleşecek Yerel Yönetimler Seçimleri öncesi gidilmedik köy bırakmayan İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, halkla bir araya gelmeye, görüş alışverişinde bulunmaya, taleplerini dinlemeye devam ediyor. Sadıkoğlu bu kez görevde olduğu süre içerisinde her zaman görüşlerine değer verdiği, özellikle İskele Çarşı Merkezi Projesi’nin hayata geçirilmesinde fikir ve önerileriyle projeye destek veren İskele Esnafını ziyaret etti. “Gönülden hizmete devam çünkü bütün emeklerimiz İskele’ye değer” sloganıyla sayılı günlerin kaldığı 25 Aralık’taki seçimlerine emin adımlarla ilerleyen Başkan Sadıkoğlu, esnafın da desteğini aldı. Yeni dönem için güven tazeleyen Başkan Sadıkoğlu, İskele’ye değer katmak için İskele Esnafıyla birlikte hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Köylerde yaşayan vatandaşların hem Cuma Pazarına ulaşımını sağlamak hem de İskele’ye gelmelerine olanak tanımak için Cuma Pazarı servislerini İskele Belediyesi’nin hizmetlerine dahil eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu hizmetinden dolayı büyük takdir gördüğü Cuma Pazarı esnafını da ziyaret etti. Pazarcı esnafının sorunlarını yerinde dinleme fırsatı bulan Başkan Sadıkoğlu, yeni dönemde tamamlanacak Kapalı Pazar ve Terminal Alanı Projesi’nin hem esnafı hem de vatandaşı rahatlatacağını söyledi. Projenin ihalesinden hemen sonra dövizde yaşanan artıştan ötürü karkas yapısı tamamlanan projenin elde olmayan nedenlerden dolayı durduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, yeni dönemde ilk olarak yarım kalan projeleri ivedilikle tamamlayacaklarının altını çizdi.”

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