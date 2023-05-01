Sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi tahminlerine göre bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava, parçalı bulutlu, yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek.

Dairenin ön görüsüne göre bugün hava mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgâr, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Öte yandan denizlerimizdeki havanın ise parçalı bulutlu, yer yer hafif sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Denizlerimizdeki rüzgârın güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Denizlerimizin orta dalgalı olması ön görülürken tahmini dalga yüksekliği ise 1 ile 2 metre yüksekliğinde olacak. Deniz mesafesindeki görüşün iyi, yağış anında orta olması bekleniyor.