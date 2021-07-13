Sağlık Bakanı Dt. Üstel'in şoförü Covid-19 Pozitif!

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel'in şoförü Covid-19 Pozitif çıktığı öğrenildi.
Dt. Ünal Üstel dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısına da katılmıştı.
Bugün Üstel'in şoförünün Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeni ile Bakanlıklarda üst düzey yöneticiler ile yakın çalışan memurlara yeni Covid-19 PCR testleri yapıldı.
Üstel'in temaslı olduğu bununla birlikte Sağlık Bakanlığı'nda bir çok personelinin temaslı olduğu belirtiliyor.
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