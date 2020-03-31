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Sağlık Bakanı Pilli: Pozitif Vaka Sayısı 70 Oldu

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Sağlık Bakanı Pilli: Pozitif Vaka Sayısı 70 Oldu
Sağlık Bakanı Pilli: Pozitif Vaka Sayısı 70 Oldu

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede bugün 85 test yapıldığını, 1 pozitif vaka tespit edidiğini ve pozitif vaka sayısının 70’e yükseldiğini belirtti.

Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada bugüne kadar toplam 1262 test yapıldığını, yoğun bakımda 3 hasta olduğunu durumlarının stabil olduğunu dile getirdi. Pilli, 29 kişinin taburcu edildiğini, tedavisi devam eden 40 hastanın durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, 5 büyük market çalışanlarına da testlar yapıldığını ve herhangi pozitif bir sonuca rastlanmadığını belirtti. Pilli, Covid-19 çalışmalarında görevli kişilere de tetkikler yapıldığını ve pozitif bir sonuca rastlanmadığını söyledi.

Pilli, 14 günlük karantina süresi yarın dolacak Alman turistlerin gerekli tetkiklerin ardından ülkelerine döneceklerini kaydetti.

31 Mart itibariyle otellerde karantinada 911 kişi bulunduğunu söyleyen Pilli, karantinalarla ilgili geniş açıklamanın yarın yapılacağını belirtti.

Evde izolasyonda olan kişilerin de tek tek aranarak yapması gerekenlerin hatırlatıldığını söyleyen Pilli, korona virüsü ile ilgili varolan 5 sabit hatta ek olarak 10 sabit hat daha eklendiğini kaydetti.

Pilli 14 Mart’tan bu yana yurt dışından gelen ve izolasyonda tutulan 3 bin 85 kişinin olduğunu belirtti.

 

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