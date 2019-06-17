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Sağlık Bakanı Pilli, refakatçi projesinin neden durduğunu anlattı

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, geçen hükümet döneminde başlayan hasta refakatçisi projesinin, yasal düzenleme eksikliği yüzünden durdurulduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Pilli, refakatçi projesinin neden durduğunu anlattı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bir önceki Sağlık Bakanı’nın başlattığı projenin güzel bir proje olduğunu, ancak göreve gelince bu konuda inceleme yaptığını, bu konuda bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu tespit ettiklerini anlattı. Pilli, projede refakatçi ücretinin yarısını hastanın yarısını devletin ödeyeceğini ancak yasal düzenleme yapılmadığını ayrıca burada 115 bin TL gibi yüksek bir borç biriktiğini çünkü ödemelerin düzenli yapılmadığını kaydetti.

Pilli, yasal düzenleme yapılmamasından dolayı bu projenin durduğunu, bu yüzden şu anda sadece hasta ile refakatçi arasında projenin sürdüğünü, bu projenin devamı için yasal düzenlemeleri yapacaklarını ve halka doğru hizmeti vermek için çalışacaklarını söyledi.

SUCUOĞLU: “GÜZEL BİR GİRİŞİM AMA ACELEYE GETİRİLDİ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, bu projenin aceleye geldiğini, altı doldurulmadan yapıldığını, refakatçi konumundaki kişilerin bu konuda sıkıntı yaşayacağını muhalefette iken kürsüden yaptığı konuşmalarında söylediğini anımsattı.

Sucuoğlu, “Güzel bir girişim ama acele edildi, tamamen taşlar yerine oturmadan başlatıldı. Yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır, yasal düzenlemeler ardından projeye destek vereceğiz” diye konuştu.

ÇELER: “MEMLEKET MAFYASINI ORTADAN KALDIRMAYI VE YEREL İŞ GÜCÜNE DESTEK VERMEYİ AMAÇLADIK”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, bu konuda kendi hükümetleri döneminde “memleket mafyasını ortadan kaldırmak ve yerel iş gücüne destek vermek” amacıyla bu projeyi başlattıklarını anlattı.

Çeler, bu proje için yapılan çalışmaları anlatarak, projenin devamı için ilgili tarafların çalışmaları sürdürmesini ve bu konuya eğilen kendini yetiştiren kişilerin mağdur olmamasını temenni etti.

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