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Sağlık Bakanlığı Lapta ve Alsancak Bölgesinde Çalışmalarına Devam Ediyor

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Sağlık Bakanlığı Lapta ve Alsancak Bölgesinde Çalışmalarına Devam Ediyor
Sağlık Bakanlığı Lapta ve Alsancak Bölgesinde Çalışmalarına Devam Ediyor

Sağlık Bakanlığı, Lapta ve Alsancak bölgesinde tespit edilen pozitif vakarlarla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bakanlığa bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Dr. Figen İnce, Lapta ve Alsancak bölgesinde tespit edilen pozitif vakalar sonrası Lapta BelediyeBaşkanı Mustafa Aktuğ ve Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ile bir araya geldi.

Dr. Figen İnce, temaslı bulma çalışmaları bölgelerinde izlenecek süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs teşhisi olan hasta olduğu zaman onunla temasta bulunanların da teşhis edilip, test yapılması gerektiğini aktaran Dr. İnce, şunları kaydetti:

“Belirtiler ortaya çıkmadan önce virüsün 14 günlük kuluçka süresi var ve bu 14 günlük süreçte kişi farkında olmadan temasta bulunduğu kişilere de hastalığı bulaştırabiliyor.

Bulgu ortaya çıkana dek kimlerle görüştükleri ve ne kadar zaman beraber olduklarını tek tek sorgulayarak, koronavirüsle ilgili tetkikler yapıyoruz.

Bunun sonucunda yeni hastalar varsa, onların da temaslılarını tespit ederek toplum içinde bulaşımın devam etmemesi için izole ediyoruz.

Dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi, virüsün kuluçka sürecinin uzun oluşudur.

Bu yüzden, özellikle vakaların temaslılarını en kısa sürede tespit edip, yayılımı önlemek adına izole etmek gerekiyor.

Yapılan son açıklamada, Lapta’dan 1 kişiye Kovid-19 teşhisi konduğu belirtildi. Lapta ve Alsancak Belediye Başkanları ile bir araya gelerek toplantı yaptık.

Temasların Tarama ekibinde görevli hemşire ve diğer görevli kişiler, vakayla sürekli konuşarak son 14 gün içerisinde kimlerle temasta bulunduğunu tespit ediyor. Öğrenilen kişilerin isim ve telefon bilgileri alınarak, kendilerine ulaşılıyor.

Hastalık ülkede görüldüğü andan itibaren herkesin kendisini Kovid-19 gibi düşünerek, hem kendini hem de karşısındakini koruması gerekir. Çünkü bu hastalık bulgu vermiyor ve bunu bulaştırma şansımız çok yüksek.

Amaç; hastalığın yayılımını önlemektir, o yüzden insanlarımızdan büyük hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Bizler, Sağlık Bakanlığı Ekibi olarak yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kamuoyunda yoğun bir bilgi kirliliği yaşanmaktadır. Halkımız resmi açıklamaları Sağlık  Bakanlığı’ndan takip etmelidirler, doğru bilgi akışı bakanlık tarafından verilmektedir.

Lütfen, vatandaşlarımız da kendilerine düşeni yaparak, evlerinde kalsınlar, güvende olsunlar.”

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