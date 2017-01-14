Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı!

Özel bir hastanede geçirdiği ameliyat sırasında hayatını kaybeden 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar'ın ölümüyle ilgili Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Tabibleri Birliği soruşturma başlattı...

Lefkoşa’da özel bir hastanede ameliyat olan 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar hayatını kaybetti.

Aktunçlar’ın hayatını kaybetmesi yeniden sağlık konusunu gündeme taşıdı…Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Tabibleri Birliği konuyu yakından takip ediyor.

Bakanlık, konuya ilişkin tıbbı tahkikatın sonucunun bekleneceğini belirtirken, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da ‘teredütsüz gereği yapılacak’ dedi.

Polis basın bülteninde, özel bir hastanede, Güzelyurt’ta sakin Anıl Aktunçlar’ın ameliyat esnasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği ifade edilerek soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Aktunçlar’ın ölüm nedeni bugün yapılacak otopsinin ardından netleşecek. Sağlık Bakanlığı da konuyu yakından takip ediyor.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu BRT’ye yaptığı ilk değerlendirmesinde, ‘otopsi sonuçlarının beklendiğini, çıkacak sonuca göre tereddüt edilmeden gereğinin yapılacağını’ kaydetti.

Kıbrıs Türk Tabibleri Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu da genç bir hastanın kaybından duyulan üzüntüyü aktardı.

Adli ve tıbbi tahkikatın sonucuna göre bir değerlendirme yapacaklarını kaydeden Arifoğlu; ‘sonuçlar gelmeden yapılacak her açıklamanın manipülatifolacağını’ söyledi.

Ameliyat sırasında hayatını kaybeden 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar evli ve iki çocuk annesiydi.