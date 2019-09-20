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Sağlık Bakanlığı'ndan, TSK'nın Suriye'ye ‘sınır dışı askeri harekat’ planı kapsamında Şanlıurfa/Mardin illerine resen hekim görevlendirme

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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 19 ile "Şanlıurfa/ Mardin iline resen görevlendirme" yazısı gönderildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan, TSK'nın Suriye'ye ‘sınır dışı askeri harekat’ planı kapsamında Şanlıurfa/Mardin illerine resen hekim görevlendirme

Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirme yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa/Mardin iline resen görevlendirme" konulu yazıda "Şanlıurfa Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık tesisleri emrine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye bölgesine yapılması planlanan sınır dışı askeri harekat kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan organizasyona destek vermek amacıyla görevlendirilen personelin 20.09. 2019-20.10.2019 tarihleri arasındaki görevlendirilme onayları ekte gönderilmektedir."

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DHA, 'Güvenli Bölge' için çalışma yürüten Türk ve ABD'li askerlerin görev yaptığı Müşterek Harekat Merkezi'nin bulunduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırına sağlık, UMKE ve AFAD ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

Yerel basında, kentte doktorların ve sağlık personelinin izinlerinin süresiz olarak iptal edildiği, sınır karakollarının hepsinde ambulans bekletileceği yönünde haberlere yer verildi.

Sınırda hareketlilik

Suriye'de ‘güvenli bölge’ oluşturma çalışmaları kapsamında ABD ile 'Birleşik Müşterek Harekat Merkezi’ Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki 3. Hudut Alay Komutanlığı'nda kurulmasının ardından kentte siyasi ve askeri hareketliliğin arttığı belirtiliyor.

Karada sınıra sevkiyat şeklinde gözlenen hareketliliğin yanı sıra havada askeri araçların keşif uçuşu yapığı ifade ediliyor.

İstanbul Tabip Odası: Acil Durum Masası kuruldu

İstanbul Tabip Odası ise Twitter’da paylaştığı bir mesajda, konu ile ilgili olarak Acil Durum Masası oluşturulduğunu açıkladı.

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