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Şahali:"Mağusa Belediyesi teslim bayrağını çekti"

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CTP Milletvekili Erkut Şahali; “Mağusa’da 50 personel hala ödenememiş durumdadır. Belediyenin mali bünyesi sahip olduğu bütçe kadar bir borç yükü altında ezilmiştir" dedi.
Şahali:"Mağusa Belediyesi teslim bayrağını çekti"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa Milletvekili Erkut Şahali Mağusa Belediyesi'nde 50 personelin maaş alamadığına işaret ederek "Bu ülkenin ikinci büyük belediyesi teslim bayrağını çekmiş durumdadır. Bugün itibarıyla artık beyaz bayrak Mağusa Belediyesi kapısına çekildi" dedi.

Meclis genel Kurulu'nda konuşan Şahali Mağusa'da belediyenin mali kabiliyetlerinin istihdam ettiklerini ödeyecek durumda olmadığına dikkat çekti, “Mağusa’da 50 personel hala ödenememiş durumdadır. Belediyenin mali bünyesi sahip olduğu bütçe kadar bir borç yükü altında ezilmiştir" şeklinde konuştu.

“Atık su arıtma tesisinde işletmeci firmaya 700 bin Euro'luk borç var. Tesiste şalter kapanırsa ne olur? 2 gölet, 2 doğa harikası lağıma batar" diyen Şahali, "2023’e kadar geçerli yap işlet devret modeli ile işletilen içme suyu arıtma tesisine de 1 Milyon dolarlık bir borç yükü var. Bu alacak orada dururken firmanın bu tesisi çalıştırma yükümlülüğünden söz etmek mümkün değil” dedi.

“Alacaklarını tahsil edemediği için faaliyetlerini durduracak işletme tesisin geri dönülmez şekilde kaybedilmesine sebep olacak. Bu tesis Mağusa Belediyesi'nin malıdır. Kaybeden kentin bütünü olacak” diyen Şahali, belediyenin hem atık suru arıtma tesisine hem de su arıtma tesisine olan borçları nedeniyle büyük bir mali kriz yaşandığına vurgu yaptı.

“Bu iki borç kentin geri dönülmez şekilde zarar görmesine neden olacak” şeklinde konuşan Şahali, “7 yıl önce Lefkoşa’da yaşanan olumsuzluğun Mağusa’da da yaşanması maalesef acı bir gerçek olarak karşımıza çıktı” dedi.

Belediyelerin sorumlu makamı olan İçişleri Bakanı’nın devreye girmesi gerektiğine dikkati çeken Erkut Şahali, “Öncelikle çalışanlar ve sonra da kentin tamamı çok büyük bir tehditle koyun koyuna yatmaktadır. Hükümetin eğer gündeminde yoksa birinci madde olarak gündemine alınmak zorundadır” diye konuştu.

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