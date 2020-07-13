Sahibine Taşlamalar

" KKTC BEBEM " ...

KKTC ‘For Ever’da bileşik faiz mağduru olarak doğdun,

Mazbata mağduru olan hapisteki babanı havalara uçurdun

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Borcundan dolayı hapiste yüzünü göremedi haberini duydu

Sevgini hissettikçe küfür edebiyatından bestelere soyundu

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Bankalar, yuttukça semiriyor KKTC’nin taşı toprağı altındır diyor

Merkez bankasının ithal yöneticileri, 4 maymunları oynuyor

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Bankaların aklına şaşarım, vatandaş bileşik faiz ile öyle öpülür mü?

Pandemide ülke ekonomisi can çekişirken deve avurdu ile götürülür mü?

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Meclisin mümtaz vekilleri üstüne üstlük birde icra yasası çıkarttı

Yalnız borçlunun değil, ailenin neyi var neyi yok, Avukat insafına bıraktı

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Vekillerimiz, Meclisteki kavgadan halkın geçimini düşünmüyor.

Önce cumhur sonra yapılacak erken seçimin hesabını yapıyor

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Memleket yangın yerine döndü Sendikalar ‘Yeter Artık’ı bastı

Meclis ve Başbakanlık önü derken, eylem ve grev bayrağı astı

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Dinazorlar tarih öncesinde, bir milyon yıl evvel yaşamış diyorlar

Ama buralarda Fosilleşenlerin yaşam sürdüğünü söylemiyorlar

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Meclisin vurdumduymazlık illeti milleti hasta ederek sıkıntıya soktu

Çocuğuna harçlık bile veremeyen baba ve anne lanetle kan kustu

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Destek dediler ama köstek oldular diyen baba üzüntüden ağladı

İktidarda iktidarsızlığı yaşayan bazı emir erlerine lanet yolladı

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Siyasetçi amcalarımız zam kazığı ile halkı esenlendireceğim diyor

Esenlendireceğim derken çıkarttığı paketlere bile burun kıvırıyor

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Akaryakıt zam kazığını yontmadan, kıynıkları ile yağsız geçirdi

Kazığı yiyen halk kanlar dökülmesine karşın ‘auvvv’ bile diyemedi

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Ciğercinin kedisi olmanın bedeli hergün temenna atmakla ödeniyor

Sokak kedisinin ‘Özgürlük Felsefesi’ koltuğun hatırına hatırlanmıyor

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Ey halkım unutturulmaya çalışılan kültürüne sahip çık, takma onu bunu

Unutursan kültürünü ve ülke sevgisini, filimin adı olacak ‘Göç Yolu’

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Dikili Taş altından ötesini düşünmeyenlere boş ver sahip çık değerlerine

Yoksa andilla koyarak bakarken, By by diyeceksin bir gün sevdiklerine

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Ekonomi uçacak Allah diyen hükümete tamam yürekten eyvallah diyoruz

Ama Kerim efendinin kuyusunun derin olduğunu da hatırlatmadan geçemiyoruz

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Memleketi bu hale düşürenlerin varsa vicdanları sızlıyormu inanın bilmem

Adalet abla, Hakkı dayı, Adil amca ile Vicdan ablanın durumlarını söyleyemem

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Bir türlü kardeş olamayan anasının kuzusu prematüre bebeğe bunlar reva mı?

Makinesi mangos edip Dingili kırılan KKTC tomofilinin kaportası onarılacak mı?

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Memleket ekonomisi salgında yandı kül oldu siyasetçimiz koltuk sevdasında

Ekonomideki büyük yangını görmeyenler seçim ve oy kazanma havasında

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Geçim sıkıntısı çeken vatandaş büyük ocaklar yaktı ‘Siktir Pilavı ‘ hazırlıyor

Geliyorum diyen seçimlerde ‘Bonus’ olarak ‘Barra’ çorbasını yanında sunuyor

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Hükümetimiz hizmet için geldik, yaşam standardı ve refah seviyesi yükselecek diyor

Batan ekonomi nedeniyle sürünen halk 95’lik ihtiyar pipisi gibi yerinden kımıldayamıyor

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Günün Fıkrası

Fırsat bulamadı!..

Sultan en güvendiği adamını Arabistan''a hünkar göndermiş.

Hünkar, Arabistan''da gezerken bakmış, Araplar entari giyiyorlar ama alta donları yok. Bir rüzgar esti mi, manzara felaket! Haber salmış, altına don giymeyenler kadı huzuruna çıkartılıp, hapsedilecek. Aradan günler geçmiş Arabın bir tanesi don giymemiş ve ilk rüzgarda olay fark edilmiş. Kadı huzuruna çıkartmışlar. Kadı sormuş:

- Adın?

- Aptülmecit

- Baba adın?

- Aptülleziz

- Evli misin?

- 5 tane karım var!

- Kaç çocuğun var?

- İlkinden 15, ikincisinden 17, üçüncüsünden 16, dördüncüsünden13, beşincisinden 18 tane.

Kadı kararını vermiş ve söylemiş: - Aptülleziz oğlu,Abdülmecit’in,don giymeye vakti olmadığından beraatine karar verilmiştir!

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