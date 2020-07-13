  • BIST 118.399
  • Altın 396,661
  • Dolar 6,8544
  • Euro 7,7918
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

Sahibine Taşlamalar

» »
Taner Ulutaş'tan sahibine taşlamalar
Sahibine Taşlamalar

" KKTC  BEBEM " ...

 

KKTC ‘For Ever’da bileşik faiz mağduru olarak doğdun,
Mazbata mağduru olan hapisteki babanı havalara uçurdun

>

Borcundan dolayı hapiste yüzünü göremedi haberini duydu

Sevgini hissettikçe küfür edebiyatından bestelere soyundu

>

Bankalar, yuttukça semiriyor KKTC’nin taşı toprağı altındır diyor

Merkez bankasının ithal yöneticileri, 4 maymunları oynuyor

>

Bankaların aklına şaşarım, vatandaş bileşik faiz ile öyle öpülür mü?

Pandemide ülke ekonomisi can çekişirken deve avurdu ile götürülür mü?

>

Meclisin mümtaz vekilleri üstüne üstlük birde icra yasası çıkarttı

Yalnız borçlunun değil, ailenin neyi var neyi yok, Avukat insafına bıraktı

>

Vekillerimiz, Meclisteki kavgadan halkın geçimini düşünmüyor.

Önce cumhur sonra yapılacak erken seçimin hesabını yapıyor

>

Memleket yangın yerine döndü Sendikalar ‘Yeter Artık’ı bastı

Meclis ve Başbakanlık önü derken, eylem ve grev bayrağı astı

>

Dinazorlar tarih öncesinde, bir milyon yıl evvel yaşamış diyorlar

Ama buralarda Fosilleşenlerin yaşam sürdüğünü söylemiyorlar

>

Meclisin vurdumduymazlık illeti milleti hasta ederek sıkıntıya soktu
Çocuğuna harçlık bile veremeyen baba ve anne lanetle kan kustu

>

Destek dediler ama köstek oldular diyen baba üzüntüden ağladı
İktidarda iktidarsızlığı yaşayan bazı emir erlerine lanet yolladı

>

Siyasetçi amcalarımız zam kazığı ile halkı esenlendireceğim diyor

Esenlendireceğim derken çıkarttığı paketlere bile burun kıvırıyor

>

Akaryakıt zam kazığını yontmadan, kıynıkları ile yağsız geçirdi

Kazığı yiyen halk kanlar dökülmesine karşın ‘auvvv’ bile diyemedi

>

Ciğercinin kedisi olmanın bedeli hergün temenna atmakla ödeniyor

Sokak kedisinin ‘Özgürlük Felsefesi’ koltuğun hatırına hatırlanmıyor

>

Ey halkım unutturulmaya çalışılan kültürüne sahip çık, takma onu bunu

Unutursan kültürünü ve ülke sevgisini, filimin adı olacak ‘Göç Yolu’

>

Dikili Taş altından ötesini düşünmeyenlere boş ver sahip çık değerlerine

Yoksa andilla koyarak bakarken, By by diyeceksin bir gün sevdiklerine

>

Ekonomi uçacak Allah diyen hükümete tamam yürekten eyvallah diyoruz

Ama Kerim efendinin kuyusunun derin olduğunu da hatırlatmadan geçemiyoruz

>

Memleketi bu hale düşürenlerin varsa vicdanları sızlıyormu inanın bilmem

Adalet abla, Hakkı dayı, Adil amca ile Vicdan ablanın durumlarını söyleyemem

>

Bir türlü kardeş olamayan anasının kuzusu prematüre bebeğe bunlar reva mı?

Makinesi mangos edip Dingili kırılan KKTC tomofilinin kaportası onarılacak mı?

>

Memleket ekonomisi salgında yandı kül oldu siyasetçimiz koltuk sevdasında

Ekonomideki büyük yangını görmeyenler seçim ve oy kazanma havasında

>

Geçim sıkıntısı çeken vatandaş büyük ocaklar yaktı ‘Siktir Pilavı ‘ hazırlıyor

 Geliyorum diyen seçimlerde ‘Bonus’ olarak ‘Barra’ çorbasını yanında sunuyor

>

Hükümetimiz hizmet için geldik, yaşam standardı ve refah seviyesi yükselecek diyor

Batan ekonomi nedeniyle sürünen halk 95’lik ihtiyar pipisi gibi yerinden kımıldayamıyor

**

Günün Fıkrası

Fırsat bulamadı!..

Sultan en güvendiği adamını Arabistan''a hünkar göndermiş.

 Hünkar, Arabistan''da gezerken bakmış, Araplar entari giyiyorlar ama alta donları yok. Bir rüzgar esti mi, manzara felaket! Haber salmış, altına don giymeyenler kadı huzuruna çıkartılıp, hapsedilecek. Aradan günler geçmiş Arabın bir tanesi don giymemiş ve ilk rüzgarda olay fark edilmiş. Kadı huzuruna çıkartmışlar. Kadı sormuş:

- Adın?

 - Aptülmecit

 - Baba adın?

 - Aptülleziz

 - Evli misin?

 - 5 tane karım var!

 - Kaç çocuğun var?

 - İlkinden 15, ikincisinden 17, üçüncüsünden 16, dördüncüsünden13, beşincisinden 18 tane.

Kadı kararını vermiş ve söylemiş: - Aptülleziz oğlu,Abdülmecit’in,don giymeye vakti olmadığından beraatine karar verilmiştir!

Günün Sözü109567174_273113307307452_8429352676096798279_n.jpg

Günün Fotosu107852496_726573081440735_4418281967320872632_n.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay’dan geçişlere dair Rum engellemelerine karşı AB ve BM’ye mektup13 Temmuz 2020 Pazartesi 19:07
  • Anadolujet, 14 Temmuz'da KKTC uçuşlarına başlıyor13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:51
  • Üsler bölgesindeki vakıf malları için hukuki girişim başlatıldı13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:46
  • Tatar:AB’yi Yeşil Hat Tüzüğü konusundaki girişimleri hızlandırmaya çağırdı13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:44
  • Dikkat! Elektrik kesintisi13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:35
  • KKTC'de 1 pozitif vaka daha13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:33
  • KKTC'de 1 pozitif vaka daha13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:30
  • Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:52
  • Ayluka Mahallesi’ndeki taşınmaz malların ilan cetveli asıldı13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:45
  • Şahali’den Bakan Oğuz’a: “Süt fazlası var diye, hayvanların kesilmesini Süt Kurumu söyledi”13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti