Sahte Sağlık Raporuyla Muhaceret Kaydı: Lefkoşa'da Tutuklama

Resmi Evrak Sahteleme Suçlamasıyla Tutuklanan Şüpheli, Muhaceret İşlemlerinde Sahte Rapor Kullanmakla Suçlanıyor
Lefkoşa'da Ekim 2023'te gerçekleşen olayda, B.A.(E-21), muhaceret işlemleri için sağlık tetkik raporunu sahtelemekle suçlanıyor. Yetkililer, B.A.'nın muhaceret işlemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla önceden aldığı sağlık tetkik raporunu sahteledikten sonra, internet üzerinden Muhaceret Sitesine göndererek kayıt işlemlerini tamamlamaya çalıştığını belirledi.
Yetkililer, sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs eden B.A.'nın tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladılar.
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