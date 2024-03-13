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Sami Özuslu: Yaklaşık 30 bin civarında kaçak öğrenci var

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CTP Milletvekili Sami Özuslu, “Muhaceret Dairesi’nden edindiğim bilgiye göre, yaklaşık 30 bin civarında kaçak öğrenci var” dedi.
Sami Özuslu: Yaklaşık 30 bin civarında kaçak öğrenci var

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, “Yüksek Öğrenim Hikayemiz” konulu güncel konuşmasında, Muhaceret Dairesinden edindiği bilgiler doğrultusunda, 63 bin civarında TC ve diğer ülkelerden öğrenciye legal yollarla KKTC’ye giriş hakkının verildiğini, yaklaşık 30 bin civarında da kaçak/kayıp öğrenci olduğunu söyledi.

Bu 30 binin 11 bininin TC uyruklu olduğunu ifade eden Özuslu, bu kaçak kişilerin nerede olduğunun bilinmediğini ancak polislerin her gece kaçak bulduğunu hatırlattı.

Sami Özuslu, üniversite açmanın bu kadar kolay olmaması gerektiğini ve 36 üniversiteye ön izin verilmesinin de doğru olamayacağını kaydetti. Özuslu, bunun dünyada eşi benzeri olmadığını vurgulayarak Malta’da 8 üniversite olmasının örnek teşkil etmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Özuslu, konuyla ilgili doğru bilgiye ulaşmanın da çok zor olduğuna işaret ederek, verisi olmayan bir devlette sağlıklı karar üretilemeyeceğini dile getirdi.Özusku, Esnaf ve Zanaatkarlar Odasından aldığı rakamlara göre 150 kişinin kalfalık sınavına başvurduğunu ancak görünen kayıtlı öğrenci sayısının çok daha fazla olduğunu anlattı.

Özuslu, EKAS denilen sistemde görülen öğrencilerle ilgili bilgilerin çok ürkütücü olduğunu, okulların sorumluluğunda olması gereken kişilerin kağıt üzerinde kayıp olmasının da önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Denetimin yapılmayıp, yetkiler kullanılmazsa gelinen durumun ortada olduğuna işaret eden Özuslu, “Denetim konusunda hükümetin sınıfta kaldığını” belirtti.

Eğitimin bir sektör olarak görülmesinin yanlış olduğunu savunan Özuslu, eğitim alanının ciddi hasar gördüğünü ve kalitenin artırılmasının gerekliliğine değindi.

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