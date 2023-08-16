Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’ için ilk adımlar atıldı

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, 6 Şubat Adıyaman depremindeyitirdiğimiz çocuklarımızın anısını yaşatmak için ülkemizin en nitelikli,çevreci ve spor alanlarıyla donatılmış ‘Şampiyon Melekler EğitimKampüsü’ inşa etmek için ilk adımı attı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tarafından yapılan açıklamada; ‘Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü için ilk adım atıldı. Mağusa bölgesinde yer alan arazi içerisindeki ilk ölçümler tamamlandı. Mağusa bölgesine nitelikli bir eğitim kurumu kazandırmak işin başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Sampiyon Melekler Egitim Kampusu icin Milli Eğitim Bakanlığı’nın kullanımına verilen arazi içerisinde sınır belirleme çalışmaları yapıldı. Polis gözetimindeki çalışmalara dernek yönetim kurulu üyeleri ve aileler de katıldı.

Gazi Mağusa Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, büyük bir hedefin ilk adımı olarak nitelendirildi.

Hedef, ülkemizin en nitelikli, alt yapısı güçlü, spor alanları ile desteklenen çevreci bir kampüsü eğitime kazandırmak, çocuklarımızın ismini ölümsüzleştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak’ denildi.