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Şampiyonlar Ligi: Real Madrid ve Milan yarı finalde

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Milan takımları yarı finale çıktı.
Şampiyonlar Ligi: Real Madrid ve Milan yarı finalde

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek finalinde İngiliz ekibi Chelsea'ye karşı ilk maçı 2-0 galip tamamlayan Real Madrid, deplasmandaki rövanş karşılaşmasında Rodrygo'nun 58 ve 80. dakikalarda bulduğu gollerle yine 2-0 kazanıp, yarı finale kaldı.

İki İtalyan takımın eşleşmesinde ilk maçı 1-0 kazanan Milan, Napoli karşısında rövanş maçında 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.

Olivier Giroud, maçın ilk golünü 43. dakikada kaydetti. Napoli ise uzatma dakikalarında Victor Osimhen'nin golüyle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.

Milan'da Giroud, 22. dakikada, Napoli de ise Khvicha Kvaratskhelia, 82. dakikada penaltı atışlarından yararlanamadı.

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