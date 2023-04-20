Şampiyonlar Ligi’nde son iki yarı finalist belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, iki karşılaşma ile sona erdi. Oynanan karşılaşmaların ardından Manchester City ve Inter, yarı finale yükselen son iki takım olmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final turu, oynanan iki karşılaşma ile tamamladı. İtalyan ekibi Inter ve İngiltere temsilcisi Manchester City tur atlayan takımlar oldu. Yarı finalde Milan-Inter, Real Madrid-Manchester City eşleşmeleri oluştu.

Inter, deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Benfica’yı konuk etti. İtalyan ekibi, sahasında Benfica ile 3-3 berabere kalarak yarı finale yükseldi. Inter’in gollerini Nicolo Barella, Lautaro Martinez ve Joaquin Correa kaydederken; Benfica’nın gollerini Fredrik Aursnes, Antonio Silva ve Petar Musa attı. Inter, yarı finalde bir diğer İtalyan ekibi Milan ile eşleşti.

MANCHESTER CITY DEPLASMANDAN İSTEDİĞİNİ ALDI

Bir diğer çeyrek final eşleşmesinde ise Bayern Münih, deplasmanda 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Manchester City’i ağırladı.

Manchester City, 57’nci dakikada Erling Haaland ile öne geçerken; Bayern Münih bu gole 83’üncü dakikada Joshua Kimmich’in penaltıdan attığı golle karşılık verdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve Manchester City, adını yarı finale yazdırdı. İngiliz ekibi, 37’nci dakikada Erling Haaland ile bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Manchester City, yarı finalde İspanyol devi Real Madrid ile eşleşti.