Saner: Belediyelerin tecrübelerini paylaşması çok önemli

Akdeniz Belediyeler Birliği heyeti Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edildi…

Birlik Başkanı Hakan Tütüncü, ziyaretlerinin temel sebebinin KKTC belediyeleri ile işbirliği ve kardeşliği geliştirmek olduğunu söyledi…

Başbakan Ersan Saner de Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladıkları protokollerin arasında belediyeler ile ilgili olanların da bulunduğunu hatırlattı…

Saner, “İmzalanmış olan protokolün bir gereği olarak Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliği’nin ortak çalışmaları birlikte yürütecek olmalarını görmek beni Başbakan olarak memnun etmiştir” dedi.

Hizmet alanı aynı olan belediyelerin birlikte tecrübelerini paylaşmasının çok önemli olduğunu ifade eden Başbakan Saner, heyete koyacağı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Saner, Türkiye ile KKTC arasındaki işbirliklerinin tek amacının halka daha iyi bir hizmet sunmak olduğunu belirtti. Saner işbirliğinin devamı için hükümet olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını da kaydetti.