Şans getirsin diye Çin Seddi’nden tuğla çalarken karların içinde mahsur kaldılar

Çin Seddi’nin Pekin’in kuzeyinde bulunan yaklaşık 21 km uzunluğundaki bölümüne giderken kaybolan 20 ve 26 yaşlarındaki ikili, daha sonra yardım çağırdı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, kurtarma görevlileri ikiliyi dört saat sonra kar kaplı dağda soğuktan titrerken buldu.

İki adam başta bölgedeki çöpleri toplamak için plastik poşet taşıdıklarını iddia etti, ama polis ikilinin yerel bir restoranda tuğlalardan bazılarını çalma konusunda böbürlendiğini ortaya çıkardı.

Habere göre, iki adam tuğlaların evlerin içine yerleştirildiğinde iyi şans getireceğine inanıyordu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi bulunan Çin Seddi, kuzeyli kabilelerin istilasına karşı savunma amacıyla Çin’deki duvar ve surları birleştirdiği M.Ö. 220’den kalma.

Çin yönetimi, seddin büyük kısmının buldozerle yıkılıp yapı malzemesi olarak kullanılmak üzere yağmalanmasından ve büyük oranda restore edilmesinden sonra, yapıyı korumak için yasa çıkarmıştı.