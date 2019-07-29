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Şarj aletlerine dikkat! Uyurken bu hale geldi

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Akıllı telefonlarla ilgili korkutucu bir araştırma yapıldı... Annals of Emergency Medicine isimli tıp dergisinde yer alan araştırma, iPhone'larla uyumlu sahte şarj aletlerinin ölümcül olduğunu ortaya çıkardı.
Şarj aletlerine dikkat! Uyurken bu hale geldi

 Araştırmaya akıllı telefonlarla uyumlu 400 sahte şarj aletinden yüzde 99'unun kullanıcıyı çarpabileceği belirlendi.

Saygın tıp dergilerinden Annals of Emergency Medicine, herkesin öyle ya da böyle kullandığı sahte şarj aletleriyle ilgili kapsamlı bir araştırma yaptı. Özellikle Apple’a ait iPhone’larla uyumlu sahte şarj aletlerinin tehlikelerini mercek altına alan araştırma kapsamında 400 sahte akıllı telefon şarjı incelendi ve geçmişte yaşanan yaralanmalara odaklanıldı.

Sözcü'nün haberine göre Tıp dünyasının yanı sıra ABD basınında da geniş yer alan bu araştırmada 19 yaşındaki bir genç kadının yaşadığı olay dikkat çekti. İsmi açıklanmayan kadın uyurken telefonunu sahte şarja takarak yanı başına koydu. Kısa bir süre sonra boynundaki kolye şarj aletinin kablosuna değince ise hayatının şokunu yaşadı. Yaşadıklarını, “Uyuyordum ve bir anda yanma hissettim. Boynumda çok keskin bir acı vardı” dedi. Elektrik akımının kolyesi üzerinden geçerek bütün boynunu sardığını söyleyen genç kadının ikinci dereceden yanık tedavisi olduğu ve ameliyata girdiği belirtildi.

 

Araştırmayı yöneten ve Michigan Üniversitesi’nde görevli olan Dr. Carissa Bunke konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dr. Bunke, “Gençler ve ergenler çok büyük risk altındalar çünkü telefonları çok sık kullanıyorlar. Telefonları başucunda şarj ederek uyumak çok tehlikeli. Cihazın voltajı düşük olsa bile akım yüksekse elektrik çarpabilir” dedi.

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