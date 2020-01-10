Şarkıcı Emrah, televizyoncu Acun Ilıcalı’ya karşı açtığı davayı kazandı: 84 bin lira alacak

Şarkıcı Emrah, ‘Unutabilsem’, ‘İhtiyacı Var’ ve ‘Götür Beni Gittiğin Yere’ adlı eserlerinin ‘O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz ve Rising Star’ adlı programlarda kendisinden izin alınmadan kullanıldığı iddiasıyla Acun Medya şirketine açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Acun Medya’nın Emrah’a 54 bin lirası maddi, 30 bin lirası manevi olmak üzere 84 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde yapılan duruşmada Emrah Erdoğan’ın avukatı davanın kabulüne karar verilmesini isterken, Acun Medya’nın avukatı davanın reddini istedi.

Davayı kısmen kabul eden mahkeme davacı Emrah Erdoğan’ın ‘Belalım Benim’ adlı esere yönelik talebini reddetti. ‘Unutabilsem’, ‘Götür Beni Gittiğin Yere’ ve ‘İhtiyacım Var’ adlı eserler yönünden ise mali ve manevi haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, üç eser için 54 bin lira maddi, 30 bin lira ise manevi tazminatın faiziyle birlikte davacı şarkıcı Emrah’a ödenmesine karar verdi.

Emrah Erdoğan, iki yıl önce açtığı davada şarkılarının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Medya’dan 30 bin lirası maddi, 119 bin lirası manevi olmak üzere toplam 149 bin lirayı faiziyle istemişti. Acun Medya ise, yarışmalarda kullanılan bu eserler için meslek birliklerine ödeme yapıldığını, Emrah Erdoğan’ın talep ettiği tazminat miktarının fahiş olduğunu belirterek davanın reddini talep etmişti.