  • BIST 118.664
  • Altın 294,741
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5257
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Şarkıcı Emrah, televizyoncu Acun Ilıcalı’ya karşı açtığı davayı kazandı: 84 bin lira alacak

» »
Şarkıcı Emrah, televizyoncu Acun Ilıcalı’ya karşı açtığı davayı kazandı: 84 bin lira alacak
Şarkıcı Emrah, televizyoncu Acun Ilıcalı’ya karşı açtığı davayı kazandı: 84 bin lira alacak

Şarkıcı Emrah, ‘Unutabilsem’‘İhtiyacı Var’ ve ‘Götür Beni Gittiğin Yere’ adlı eserlerinin ‘O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz ve Rising Star’ adlı programlarda kendisinden izin alınmadan kullanıldığı iddiasıyla Acun Medya şirketine açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Acun Medya’nın Emrah’a 54 bin lirası maddi, 30 bin lirası manevi olmak üzere 84 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde yapılan duruşmada Emrah Erdoğan’ın avukatı davanın kabulüne karar verilmesini isterken, Acun Medya’nın avukatı davanın reddini istedi.

Davayı kısmen kabul eden mahkeme davacı Emrah Erdoğan’ın ‘Belalım Benim’ adlı esere yönelik talebini reddetti. ‘Unutabilsem’‘Götür Beni Gittiğin Yere’ ve ‘İhtiyacım Var’ adlı eserler yönünden ise mali ve manevi haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, üç eser için 54 bin lira maddi, 30 bin lira ise manevi tazminatın faiziyle birlikte davacı şarkıcı Emrah’a ödenmesine karar verdi.

Emrah Erdoğan, iki yıl önce açtığı davada şarkılarının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Medya’dan 30 bin lirası maddi, 119 bin lirası manevi olmak üzere toplam 149 bin lirayı faiziyle istemişti. Acun Medya ise, yarışmalarda kullanılan bu eserler için meslek birliklerine ödeme yapıldığını, Emrah Erdoğan’ın talep ettiği tazminat miktarının fahiş olduğunu belirterek davanın reddini talep etmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En yaşlı insan: 117 yaşındaki Japon kadına huzurevinde doğumgünü partisi06 Ocak 2020 Pazartesi 22:38
  • Japonya’da 1.8 milyon dolara ton balığı satıldı06 Ocak 2020 Pazartesi 21:54
  • Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında fırtına ve yoğun yağış: Mersin için kırmızı uyarı06 Ocak 2020 Pazartesi 12:18
  • Harry Potter stüdyosundan 288 bin liralık ürün çaldı05 Ocak 2020 Pazar 19:04
  • Astrid Süveyş Kanalı ile Bardawil Gölü Arasında Kışlıyor04 Ocak 2020 Cumartesi 15:27
  • Çinli çoban, 400'den fazla koyununa askeri düzende yürümeyi öğretti03 Ocak 2020 Cuma 22:38
  • Kiraladığı araçta altın dolu çantasını unuttu...Çanta kayıp03 Ocak 2020 Cuma 22:29
  • ‘Şans getirsin’ diye uçağın motoruna bozuk para atan adama 102 bin lira para cezası03 Ocak 2020 Cuma 22:26
  • Şans getirsin diye Çin Seddi’nden tuğla çalarken karların içinde mahsur kaldılar02 Ocak 2020 Perşembe 22:57
  • İngiliz kanalındaki Greta Thunberg'le ilgili cinsel espri, Twitter'da hoş karşılanmadı02 Ocak 2020 Perşembe 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti