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Savaşan: “Türkiye ile uyum, etkinliğimizi artıracak”

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UBP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaşan, katıldığı televizyon programında yeni döneme ilişkin düşüncelerini paylaştı.
Savaşan: “Türkiye ile uyum, etkinliğimizi artıracak”

UBP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaşan, katıldığı televizyon programında yeni döneme ilişkin düşüncelerini paylaştı. Savaşan, seçim sürecinde aktif olarak çalışan bir kişi olarak “Türkiye ile sağlanan uyumun, her konudaki etkinliği artıracağını” düşündüğünü ifade etti.

Kıbrıs Türk Halkı maddi manevi güçlenecek…

Bu uyumun öncelikle bozulan Türkiye-KKTC ilişkilerinin düzeltilmesine yardımcı olacağını belirten Ahmet Savaşan, “etrafımız ateş çemberi. Bu süreçte bizi Türkiye’den başka destekleyecek hiç bir güç yoktur. Sayın Tatar’ın seçim sürecinde Türkiye kamuoyundan aldığı desteği ve seçilmesinin Türkiye kamuoyuna verdiği pozitif mesajı hep birlikte izledik. Aslında Tatar’ın seçilmesi, yalnız başına bile Türkiye-KKTC ilişkilerini çok olumlu bir noktaya getirdi. Bu sürecin bilinçli bir şekilde devam ettirilmesiyle iki devlet arasındaki ilişkilerin çok daha iyi bir duruma gelerek Kıbrıs Türk Halkı’nı maddi manevi güçlendireceğini hep birlikte göreceğiz” dedi.

Kıbrıs sorunu gündemin birinci maddesi yapılmaya çalışılıyor…

“Başta Kıbrıs Rum tarafı olmak üzere bütün taraflar Kıbrıs sorununu gündemin birinci maddesi yapmak için kolları sıvadılar. Her gün yeni bir demeç verildiğini; her gün yeni bir teklif yapıldığını görüyoruz. Türkiye ile sağladığımız uyum, bu süreçteki en büyük gücümüz olacak” diye konuşan Savaşan, “bu uyum nedeniyle bütün taraflar bizim ile Türkiye’yi birbirine düşürme oyununa son vermek zorunda kalacaklar. Ya Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye’nin menfaatlerinin korunacağı bir anlaşmaya razı olacaklar; ya da Doğu Akdeniz’deki Türk çıkarlarını ilelebet koruyacak adımları kızgınlıkla, yeni demeçler vererek seyredecekler” diye konuştu.

 

Öğrenci ve turist hareketi Türkiye üzerinden başlayacak…

UBP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaşan, bir salgın sürecinden geçtiğimizi hatırlatarak, “salgın sağlığımız kadar ekonomimizi de tehdit ediyor. Sağlığımızı korumak için gerekli yardımları Türkiye’den sağladık. Ekonomimizi canlandırmak için gerekli katkıyı da Türkiye’den sağlıyoruz. Öğrenciler geri dönmeye başladı. Turistler de gelmeye başlayacak. Bu hareketler öncelikle Türkiye’den olacak. Türkiye, salgın nedeni ile oluşan bütçe açığımızı da finanse ediyor. Bu sayede devlet ödeme güçlüğüne düşmeden yoluna devam edebiliyor. Devletin ödemelerini aksatmaması sayesinde piyasaya taze para verilmiş oluyor” dedi ve bunun da Türkiye ile sağlanan uyum sayesinde devam edeceğini anlattı.

 

Tatar’ın yaptıkları, yapacaklarının kanıtıdır…

“Dikkat edilirse, bütün beklentilerimiz Türkiye ile ilgilidir” diyerek Türkiye ile uyumlu olmanın önemine dikkati çeken Savaşan, sözlerini söyle tamamladı:

“Sayın Tatar’ın yaptıkları, yapacaklarının kanıtıdır. Türkiye ile uyumlu olacağını zaten biliyorduk. Bu uyum devam edecek ve bizi güçlendirecek.

Sayın Tatar, toplumsal birliğe büyük önem veriyor. Cumhurbaşkanlığı sırasında bunun için yapacağı çok şey olacak. Toplumsal birlik ve dayanışma güçlenecek.

Sayın Tatar, Kıbrıs’taki haklarımızın güçlü bir savunucusudur. Artık her platformda, uluslararası alanda yapılacak her görüşmede bu haklarımızı hatırlatacak. Haklarımızı almadan, kimseye bir şey vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yakaladığı uyum sayesinde Kıbrıs Türk halkı çok daha iyi korunacak ve tarih içindeki yoluna emin adımlarla devam edecek.”

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