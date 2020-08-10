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Seçim yasaklarına sayılı saatler kala kamuya sınavsız, münhalsiz istihdamlar devam ediyor

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"4 kişilik aileden iki istihdam, üç atama, iki de terfi"
Seçim yasaklarına sayılı saatler kala kamuya sınavsız, münhalsiz istihdamlar devam ediyor

Seçim yasaklarına sayılı saatler kala kamuya sınavsız, münhalsiz istihdamlar devam ediyor.

UBP Parti MeclisiÜyesi Gürsel Uzun, seçim arifesinde devam eden istihdam ve menfaat dağıtımlarıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Aynı aileden 2 istihdam, 3 atama ve  2 terfi verilmesini kınarken bu hereketten dolayı Başbakan Tatar'a gönderdiği emsejda "bunu yapanlar kansızdır" dedi.

Gürsel Uzun'un sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşım şöyle:

 

Bunu Yapmak İçi Kansız Olmak Lazım...

Seçim geldi mi istihdamlar tavan yapıyor.. Bunu vatandaş da örgütler de dört gözle bekliyor..

Vatandaşın söz sahibi olduğu nazı’ını Cilvesi’ni ve restini çektiği zamanlardır bunlar..,

Küser gibi yapar blöfünü çeker, olursa ala olmazsa iki yolu var oturup ikinci seçimi bekler ya da alır başını bir yerlere gider...

Siyasetçilerin en çok korktukları dönemdir seçim.. Adeta yasakların başlamasını iple çeker ki nefes alsın bu baskıdan kurtulsun...

İşte bu karambolun içinde bu kör dövüşün içinde tecrübesiz olanlar garibanlar torpilsiz kimsesiz olanlar bir başka bahara kalırken bu işte tecrübeli olanlar nerdeyse beşikteki çocuğu da biryerlere yerleştirmek ister...

Amma bazı Kansızlar vardır ki bir çok insandan daha ihtiyaçsız olmasına rağmen iki kızını yüksek maaşlı kurum ve kuruluşlara yerleştirirken eşine birden fazla terfi kendini de birden fazla yerin başına atayabiliyor...

Sizin anlayacağınız dört kişilik bir ailede iki terfi üç atama iki de istihdamın nasıl dağıtılabilineceği şeytanın bile aklına gelmez...

Bir söz vardır isteyenin bir yüzü vermeyenin iki diye...

Bence kabahat bunların olmasına müsade edende yani verende ancak..

Bu kadar şeyi istemek kovalamak kalıbına uydurmak ve yapmak ancak bir Kansızın işi olur başka da değil...

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