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Sedat Peker'den 'Silahlanın' çağrısı

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Sedat Peker, İstanbul Ataşehir'de katıldığı bir açılışa gelen destekçilerine Cumhur İttifakı'na destek ve silahlanma çağrısı yaptı.
Sedat Peker'den 'Silahlanın' çağrısı

Ataşehir'de açılışını yaptığı mekanın önünde konuşan Sedat Peker, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'ya beka ya bela' dediğini belirterek, bu nedenle 31 Mart yerel seçimlerinde ölümüne Cumhur İttifakı'nın destekleneceğini söyledi.

"Biz bu vatanın delileriyiz, fedaileriyiz" diyen Peker, konuşmasına şöyle devam etti:

"Seçimlerden sonra hem emperyalist güçlerin hem de onların ülkemizdeki uşaklarının bazıları şimdiden seçimlerle ilgili YSK'yı tanımadıklarını söylüyorlar. Seçim sonuçlarına göre insanları, partililerini sokaklara dökecekler. Bunun amacı terör örgütleri mensuplarının da o partililerin arasına katılıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz, askerimiz güçlüdür ancak bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını karış karış koruyacaklar."

'BİZ BU VATANIN DELİLERİYİZ, FEDAİLERİYİZ'

Silahın iyi insanların elinde bir güvence olduğunu ileri süren Peker, "Bu sebeple imkanı olanlar mutlaka ruhsatlı silahlar, av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar. Biz kötüye hazır olalım da iyi gelirse amenna" dedi.

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