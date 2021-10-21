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Şekere standart geldi

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Sağlık Bakanlığı, Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak “şeker standardını” belirledi. Şeker Standardı, 19 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Şekere standart geldi

 Sağlık Bakanlığı, Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak “şeker standardını” belirledi. Şeker Standardı, 19 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası’nın 83’üncü maddesi altında hazırlanan standart, şekerlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere ürünlerin özelliklerinin belirlenmesini amaçlıyor.

Şeker Standardı, şekerin tanımlanması, ürün özelliği, bileşimi veya yapısı için temel gereksinimleri, ham madde kalitesi ve ürün kalitesi ile ilgili kuralları, asgari teknik ve hijyen kriterleri, kullanımına izin verilen katkı maddeleri, bulaşanların azami limitleri, ambalajlama kuralları, izlenebilirlik ile ilgili kuralları, nakliye ve depolama esasları, özel etiketleme kuralları, sunum ve reklam ile ilgili kuralları, numune alma ve analiz yöntemleri ile ilgili kuralları kapsıyor.

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