  • BIST 3.506,53
  • Altın 1013.165
  • Dolar 18.2335
  • Euro 18.4214
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Sekiz kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

» »
Yunanistan'ın Rodos adasındaki bir otelde 31 yaşındaki bir İngiliz kadının, bir grup Belçikalı erkek tarafından toplu tecavüze uğradığı bildirildi.
Sekiz kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

 Rodos'ta bir kulüpte tanıştığı sekiz erkek tarafından bir otelde toplu tecavüze uğradığını anlatan talihsiz kadının şikayetinin ardından 30 ila 35 yaşları arasındaki dört şüpheli polis tarafından teşhis edildi

31 yaşındaki İngiliz kadın polise, Pazar sabahı erken saatlerde sahil kasabası Faliraki'deki bir gece kulübünde, arkadaşlarıyla 30-35 yaşları arasındaki birkaç erkekle tanıştıklarını anlattı. Daha sonra onlarla birlikte erkeklerin kalmakta oldukları otel odasına gittiklerini söyleyen genç kadın, erkeklerden biriyle hem otelin balkonunda hem de odanın içinde kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

SUÇLAMADA BULUNDU

Bu esnada bir noktada arkadaşlarının ayrıldığını belirten genç kadın, daha sonra bir grup erkeğin ona saldırdığı ve toplu tecavüze uğradığını anlattı. Dört kişiden ikisi tarafından hareketsiz bırakıldığını ve toplu tecavüze uğradığını söyleyerek toplu tecavüz suçlamasında bulundu. Olayları polise anlatan kadın, otel odasından kaçtığını ve bir taksiye binerek kaldığı yere geri döndüğünü söyledi.

4 ŞÜPHELİ TANIMLANDI

Rodos polisi şimdiye kadar dört şüphelinin kimliğinin belirlenmesini sağladı. Ancak dört erkek de kendilerine yöneltilen suçlamayı kabul etmediler. Mevcut şüphelilerden DNA örnekleri alan müfettişler, şimdi adli muayene ve testlerin sonuçlarını bekliyorlar.

KİMSE TUTUKLANMADI

Yunan polisi kadının iddialarının doğru olup olmadığı tespit edilmediği için henüz bir tutuklama emri çıkarmadıklarını ve bu sebeple hiçbir şüphelinin tutuklanmadığını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı07 Eylül 2022 Çarşamba 10:49
  • Yunan ana muhalefet lideri Çipras’a göre, Miçotakis erken seçime gidebilir07 Eylül 2022 Çarşamba 10:44
  • Satın aldığı evde 9 milyon pesetas buldu07 Eylül 2022 Çarşamba 09:59
  • Avrupa'da enerji paniği büyüyor: Hangi ülke hangi tedbiri uyguluyor?07 Eylül 2022 Çarşamba 09:52
  • Hindistan, iğnesiz koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi07 Eylül 2022 Çarşamba 09:51
  • Rus güçleri, Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu07 Eylül 2022 Çarşamba 09:31
  • Yunan ana muhalefet lideri Çipras’a göre, Miçotakis erken seçime gidebilir07 Eylül 2022 Çarşamba 09:30
  • Arap Birliği: Fas ile Tunus arasındaki anlaşmazlık çözüldü07 Eylül 2022 Çarşamba 08:52
  • Fransa: Türkiye ve Yunanistan birbirine saygı duymalı07 Eylül 2022 Çarşamba 08:04
  • Bilim insanlarından "Kıyamet Buzulu" parmak uçlarında duruyor uyarısı: Felaket bir yıl içinde bile gerçekleşebilir06 Eylül 2022 Salı 10:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti