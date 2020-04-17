  • BIST 98.415
  • Altın 375,700
  • Dolar 6,8912
  • Euro 7,4880
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Seks, alerjilere iyi gelir mi?

» »
Seks, alerjilere iyi gelir mi?
Seks, alerjilere iyi gelir mi?

Bahar ayları geldikçe, alerjisi olanları endişe sarmaya başladı. Alerji ilaçlarının etkisini göstermesi bir-iki günü bulabilirken, ABD'li bir uzman, daha hızlı bir yöntem olduğunu ifade etti.

Cleveland Kliniği'nden kulak burun boğaz uzmanı Dr. Michael Benninger, seksin burun tıkanıklığınızı rahatlatabileceğini ifade etti.

Refinery 29'un aktardığına göre Benninger, insanların cinsel açıdan uyarıldığında cinsel organlarındaki damarların genişlediğini ve dokunun şiştiğini, ancak bu değişimlerin sadece "belden aşağıda" yaşanmadığını ifade etti. Benninger'in aktardığına göre burunda havayı filtre eden bölüm (turbinate) de kişi uyarıldığında şişiyor. 

Seks sırasında ise insan vücudu adrenalin salgılıyor, bu sebeple de damarlar tekrar daralıyor ve kan akışı azalıyor. Bu sayede de 'turbinate'ler küçülüyor. Benninger, "Burnunuza daha az kan akışı geldiği için daha az iltihap oluyor. Bu sayede de burnunuz açılıyor ve daha rahat nefes alıyorsunuz" dedi.

Benninger bu etkinin seksten sonra iki saat kadar sürebildiğini ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Murat Övüç: Şu an çalışmasam ölene kadar yetecek param var16 Nisan 2020 Perşembe 17:52
  • ‘Corona’ demokrasiye de bulaştı: Bazı ülkelerde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi askıda16 Nisan 2020 Perşembe 17:41
  • Gıda yardım paketlerine Hennessy konyak koyacağını açıklayan vali alay konusu oldu16 Nisan 2020 Perşembe 16:53
  • 88’lik ‘Romeo’, kepçeyle pencerenin önüne yükselip huzurevindeki eşini ziyaret etti16 Nisan 2020 Perşembe 16:51
  • ‘Corona’dan ölen hemşirenin bebeği sezaryenle alındı; annesinin adı verildi16 Nisan 2020 Perşembe 16:50
  • Bir şeyi Nasıl Unutacağımızı Öğrenebilir miyiz?16 Nisan 2020 Perşembe 16:14
  • Koronavirüs: Evde kalırken kilo almamak isteyenler için ipuçları16 Nisan 2020 Perşembe 12:59
  • Koronavirüsün etkilediği Tesla, kiraları ödeyemiyor15 Nisan 2020 Çarşamba 17:57
  • Emirates Havayolları tüm yolculara koronavirüs testi yapacak15 Nisan 2020 Çarşamba 17:47
  • ABD’li bilim insanları ömrü uzatmak için etkili bir yöntem saptadı15 Nisan 2020 Çarşamba 17:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti