Seks, alerjilere iyi gelir mi?

Bahar ayları geldikçe, alerjisi olanları endişe sarmaya başladı. Alerji ilaçlarının etkisini göstermesi bir-iki günü bulabilirken, ABD'li bir uzman, daha hızlı bir yöntem olduğunu ifade etti.

Cleveland Kliniği'nden kulak burun boğaz uzmanı Dr. Michael Benninger, seksin burun tıkanıklığınızı rahatlatabileceğini ifade etti.

Refinery 29'un aktardığına göre Benninger, insanların cinsel açıdan uyarıldığında cinsel organlarındaki damarların genişlediğini ve dokunun şiştiğini, ancak bu değişimlerin sadece "belden aşağıda" yaşanmadığını ifade etti. Benninger'in aktardığına göre burunda havayı filtre eden bölüm (turbinate) de kişi uyarıldığında şişiyor.

Seks sırasında ise insan vücudu adrenalin salgılıyor, bu sebeple de damarlar tekrar daralıyor ve kan akışı azalıyor. Bu sayede de 'turbinate'ler küçülüyor. Benninger, "Burnunuza daha az kan akışı geldiği için daha az iltihap oluyor. Bu sayede de burnunuz açılıyor ve daha rahat nefes alıyorsunuz" dedi.

Benninger bu etkinin seksten sonra iki saat kadar sürebildiğini ifade etti.