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SON DAKİKA“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati Önemdedir”

Seks bağımlılığı bir hastalık mı?

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Aslında çoğu zaman konuştuğumuz o bağımlılık ile ilgili önemli açıklama...
Seks bağımlılığı bir hastalık mı?

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'ın tecavüzle suçlanmasının ardından bir seks bağımlılığı kliniğine gitmesinin üzerinden bir yıl geçti. BBC'den Sangita Myska seks bağımlısı olduğunu söyleyen insanlarla görüşerek bunun gerçekten bir hastalık olup olmadığını ve nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalıştı.

Orta Asya'dan 15 yıl önce İngiltere'ye gelen Neila'nın ilk işi bir finans şirketinin işlem odasındaydı. Ortamın "milyonlarca sterlin ikramiye alan alfa erkeklerle dolu" olduğunu anlatıyor.

Neila ekipteki iki kadından biriydi. Ofisteki erkekler onları kışkırtmak için bazen, piyasa verilerinin gösterildiği dev ekranlarda pornografik filmler açıyordu:

"Hoşuma gitmiyordu ama kariyerimin başındaydım. İyi para veren gösterişli bir işti ve bu işi kaybetmek istemiyordum.

"Ofisteki erkeklerin bir tepki göstermemi istediğini biliyordum, beni şoke etmek istiyorlardı. Ofiste onları başımdan daha rahat savabilmek için evde porno videoları ve DVD'leri izlemeye başladım."

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