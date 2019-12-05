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Selahattin Demirtaş'ın avukatı son durumunu açıkladı! Ölümcül olabilir

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Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili korkutan açıklamalar yaptı. Karaman bu durumun hapishane koşullarında tekrarlanması halinde ölümcül riskler doğurabileceğini söyledi.
Selahattin Demirtaş'ın avukatı son durumunu açıkladı! Ölümcül olabilir

Üç yıldır tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili son durumu Şirin Payzın'a anlattı. 

Demirtaş'ın rahatsızlığının kalp damarlarının ani büzüşmesinden kaynaklı olduğunu belirten Karaman, "Hekimlere göre problemin tekrarlanma riski var. Bu durumun hapishane koşullarında tekrarlanması halinde ölümcül riskler doğurabilir. Siyasi isimler, hukuken ve siyasi olarak olası bir ölümcül durumun hesabını veremezler, ihtarda bulunmalıyız" dedi.

Kalp damarlarının ani büzüşmesinden kaynaklanıyor

Demirtaş'ın avukatlarından Karaman, Demirtaş'ın sağlık durumunun şu an için iyi olduğunu ancak tekrarlanabileceğini söyledi. Demirtaş'ın rahatsızlığının kalp damarlarının ani büzüşmesinden kaynaklı olduğunu belirten Karaman, "Hekimlere göre problemin tekrarlanma riski var. Bu durumun hapishane koşullarında tekrarlanması halinde ölümcül riskler doğurabilir. Siyasi isimler, hukuken ve siyasi olarak olası bir ölümcül durumun hesabını veremezler, ihtarda bulunmalıyız" dedi.

Demirtaş tahliye talep etmedi

Demirtaş'ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye talep etmediğini hatırlatan Karaman, "Bizim avukatları olarak hukuksal ve ahlaki görevlerimiz var. Kendisi talep etmese de biz tahliyesini tabii ki de talep ediyoruz. Hiç içeride olmamalıydı. Şu an tabii ki de tahliye edilmeli. Girişimlerimiz var" ifadelerini kullandı.  

Hukuki ve siyasi sonuçları ağır olabilir

3 yıldır tutuklu bulunan Demirtaş'ın bu süreçte yaşadıklarının kendisinde tahribata yol açtığını belirten Karaman, "Zaten tutuklanmamalıydı, şu ana kadar da tutuklu bırakılmamalıydı. Suçsuzluğu nedeniyle kendisinden özür dilenerek tahliye edilmeliydi. Demirtaş'ın sağlık durumu böyleyken tutuklu kalması, yaşam hakkına yönelik kasıtlı bir müdahale olarak sayılabilir. Hukuki ve siyasi sonuçları ağır olabilir" diye konuştu. 

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