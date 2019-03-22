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Senegalli yolcuya ırkçı söylemde bulunan şoförü meslektaşları darp etti

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Senegalli yolcuya yönelik ırkçı sözleri ile gündeme gelen taksiciyi, çalıştığı taksi durağındaki şoförler darp etti. Ayrıca, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, aracına aldığı Senegalli turiste hakaret eden taksicinin ihraç edildiğini açıkladı.
Senegalli yolcuya ırkçı söylemde bulunan şoförü meslektaşları darp etti

İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda bir taksici aracına aldığı Senegalli turisti “Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin” diyerek aşağıladı. Turist, kendisine hakaret eden ve fazla para isteyen taksiciyi kameraya kaydetti. Turist polise başvurarak taksiciden şikayetçi olmuştu.

Senegalli yolcuya yönelik sözleri ile gündeme gelen taksiciyi, çalıştığı taksi durağındaki şoförler darp etti.

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’nden yapılan açıklamada, “Sözde taksi sürücüsü olarak adlandırabileceğimiz kişi tarafından Senegal uyruklu yolcuya karşı takınılan üslup, ifadeler, cümleler mesleğimize,meslek erbabına hatta insanlığa yakıştırılmayacak düzeydedir.

Şikayete konu olan Taksi sürücüsünün Kooperatifimiz ile ilişiği Disiplin Kurulu toplantısında kesilmiştir. Kişiye ait işlem ile bilgiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde ilgili kuruluşlar ile ivedilikle paylaşılmıştır.

Şikayete konu olan taksi sürücüsünün çalışma ruhsatının iptali neticesinde bundan sonra hiç bir ticari takside çalışmaması uygunluğu ve görüşü bildirilmiştir.

Bundan sonraki süreçte konunun yasal platformlarda en sert şekilde cezalandırma ile sonuçlanması adına taraf olacağımızı önemle ifade etmek istiyoruz” denildi.

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