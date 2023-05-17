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Şenkul: An itibari ile plajlarımız tertemiz

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediyeye ait plajlardan su numuneleri alıp tahlil yaptırdıklarını belirterek, “An itibari ile plajlarımız tertemiz” dedi.
Şenkul: An itibari ile plajlarımız tertemiz

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden deniz suyu tahlilleriyle ilgili açıklama yaptı.

“Güzel plajlar yetmez, deniz suyu da temiz olmalı” diyen Şenkul, bu sebeple belediyeye ait plajlardan su numuneleri alıp tahlil yaptırdıklarını kaydetti.

“AN İTİBARİ İLE PLAJLARIMIZ TERTEMİZ”

Şenkul, “Merkezi idare tahlil sonuçlarının raporlamasını yasakladığı için raporsuz şekilde sizlerle sonuçları paylaşıyorum. An itibari ile plajlarımız tertemiz” dedi.

Her ay düzenli testlere devam edeceklerini kaydeden Şenkul, “Emin olun ki olası bir kötü sonucu da bugünkü gibi sizlerle paylaşmaktan çekinmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Murat Şenkul’un paylaştığı veriler şu şekilde:

1- Antis Batı deniz suyu: Ecoli 0, enterokok 3

2- Antis Doğu deniz suyu: Ecoli 0, enterokok 6

 

3- Kervansaray K. deniz suyu: Ecoli 0, enterokok 0

 

4-Kervansaray G. deniz suyu: Ecoli 0, enterokok 0

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