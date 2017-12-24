Serdar Denktaş'tan Özgürgün'e yolsuzluk iddiaları ile ilgili çağrı

Talebimiz Başbakanın bir an önce hakkında yapılan iddialara sağlıklı bir yanıt vermesidir.

"Bir süreden beridir kamuoyunu Başbakan ve UBP Genel Başkanı Sayın Hüseyin Özgürgün’le ilgili iddialar çok ciddi bir şekilde meşgul etmektedir.

Seçim sürecinde ortaya atılan bu iddialar, demokratik süreci etkilemekte, partilerin ortaya koydukları siyasetin tartışılması yerine kişisel bilgilerin tartışılması yapılmaktadır.

Ortaya atılan iddialar çok ciddidir ve kamuoyu haklı olarak bu iddialar karşısında tatminkar bir açıklama beklemektedir.

Bu çok ciddi konuda süreç içerisinde sessiz kalmamıza neden olan işin özel hayat diye kabul ettiğimiz kısmı sonuçlanmış, boşanma davası sona ermiştir. Ancak ortada hala cevaplanmayı bekleyen sorular durmaktadır.

Sayın Başbakanın artık bu konuyu geciktirmeden açıklığa kavuşturması ve seçimlerimizin yeniden siyasetin, parti politikalarının tartışıldığı sağlıklı demokratik bir ortama kavuşması gerekmektedir.

İçinde bulunduğumuz ortam hiçbir konuda kendi politik duruşları olmayan, sadece sürekli olarak diğer parti ve kişileri suçlayarak siyaset yapanların işine gelmektedir.

Sağlıklı demokratik bir ortamın yeniden kurulması gerekmektedir.

Bu nedenle Demokrat Parti olarak talebimiz Başbakanın bir an önce hakkında yapılan iddialara sağlıklı bir yanıt vermesidir. "