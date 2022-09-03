Serena Williams gözyaşları içerisinde tenise veda etti!

Amerika Açık'ın son turnuvası olacağını daha önce açıklayan Serena Williams, üçüncü tur maçında Avustralyalı Ajla Tomljanovic'e nefes kesen bir maç sonunda mağlup olarak turnuvaya ve tenis kariyerine veda etti.

Ağustos'un ilk haftasında Vogue için yazdığı makalede Amerika Açık'ta son kez kortlara çıkacağını ve turnuva sonunda tenis kariyerini noktalayacağını açıklayan Serena Williams için veda gecesi yaşandı.

Kariyerinin son turnuvası olan Amerika Açık'ın ilk turunda Danka Kovinic'i 6-3'lük iki setle 2-0 geçen, ikinci turda dünya 2 numarası Anett Kontaveit'i 7-6, 2-6 ve 6-2'lik setler sonucu 2-1 yenen Serena Williams için veda üçüncü turda yaşandı. 40 yaşındaki Amerikalı raket, üçüncü tur maçında Avustralyalı rakibi Ajla Tomljanovic'e 7-5, 6-7, 6-1'lik setler sonucu 2-1 yenilerek turnuvadan elenip tenis kariyerine nokta koymuş oldu.

30 BİN SEYİRCİ TAKİP ETTİ

Dünyanın en büyük tenis stadumu olan Arthur Ashe'de oynanan Serena Williams'ın maçını, ilk iki turda olduğu gibi yaklaşık 30 bin kişi canlı takip etti. Kariyerinin 1014. ve son maçına çıkan Serena Williams, maç sırasında ve sonunda yoğun destek aldı.

MAÇ SONUNDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

1999 yılında ilk grand slamini kazandığı Amerika Açık'ta tenis kariyerini noktalayan Serena Williams, mücadelenin ardından verdiği kort için röportajda gözyaşlarını tutamadı.

Serena Williams veda konuşmasında; "Bugün burada ve yıllardır yanımda olan herkese teşekkür ederim. Her şey anne ve babamla başladı. Onlara minnettarım. Baba, biliyorum ki şu anda beni izliyorsun. Teşekkürler. Sanırım bunlar mutluluk gözyaşları, yani umarım öyledir. Venus olmasaydı Serena olmazdı. Bugün burada olmamın tek ve en önemli sebebi Venus Williams'tır. Teşekkürler Venuz. Hepinize teşekkürler. Hayatımda yaşadığım en güzel süreçti." sözlerini kullandı.