Sertoğlu'ndan sert açıklamalar! "Lefkoşa'da her yer pislik içinde!"

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, bu sabah Kıbrıs Genç TV'de Baykan Gürses Özdağ'ın hazırlayıp sunduğu Merhaba Yeni Gün programına katıldı. Sertoğlu, kendisine sıkça yöneltilen “Neden aday oldunuz?” sorusuna kendine has üslubu ile cevap verdi:

“Gelin çıkalım stüdyodan, gidelim Hamitköy'e, Haspolat'a, Kaymaklı'ya, Dumlupınar'a, Surlariçi'ne siz de başkan olmak isteyeceksiniz. O kadar sorun var ki... Yeşil yok, park yok, her yer pislik içinde bize hiç yakışmıyor...” dedi.

HAKKIMDA DEDİKODU YAPILIYOR...

“Şimdi hakkımda dedikodu yapıyorlar. ‘İş yapamaz, adam müteahit, iş de biliyor’ bu noktadan beni eleştiremeyeceklerini bildikleri için hakkımda belediyeye istihdam yapacak, belediyeyi batıracak şeklinde dedikodu yapıyorlar.

Özellikle çalışanlar arasında bu tip konuşmalar yapılıyor. Vazgeçsinler bu çağda olmaz böyle dedikodu ile...

Şunu söylemek isterim, en az 10 yıl kadrolu işçi ve memur alınmaması lazımdır. Sözleşmeli olacak. İşini yapan gelecek. İşini yapmayan da gidecek. Bu şekilde olması lazımdır. İstihdam çok zordur. Bana istihdam için oy verecek olan varsa vermesin. Adam kayıracak da değiliz. Siyaset yapacak olsak milletvekili adayı olurduk” dedi.

“ARTAN BELEDİYENİN GELİRLERİ DEĞİL DEVLET KATKISIDIR...”

Sertoğlu, yapılan konuşmalarda belediyenin gelirlerinin yüzde 100 arttığına değinerek, “Ben merak ediyorum, yöneticileri belediye için gelir getirici ne yaptı da belediyenin gelirleri arttı? Çok ciddi proje mi geliştirdiler? Hayır. Devlet katkısı arttı. Su faturaları arttı. Vatandaşın canı yanıyor. En pahalı su, emlak vergileri, su faturaları, zabıtaların cezaları ortadadır. Biz Lefkoşa'da park sorununu çözdük ya, insanlar yollara park edince ceza yazıyoruz... Açılan iş yerlerinden park parası alınıyor, o da çok ciddi bir gelirdir...” şeklinde konuştu.

“HER BÖLGEDE CİDDİ SORUNLAR VARDIR”

Her bölgede ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çeken Sertoğlu, “Yönetenler olarak sokağa ineceksiniz. Öyle toplantı yaparak olmaz bu iş. Her yerdeki insanların derdini dinleyeceksiniz.

Hamitköy'de 40 insana sorsanız 36'sının derdi aynıdır. Sanayi bölgesinde 20 esnafa sorsanız 18'inin sorunu aynıdır. Su yoktur, problemler çok fazladır. Esnaf kan ağlar. Pislik içinde her yer. Tüm Lefkoşa böyledir. Siz daha önce böyle bir sorun gördünüz mü? Organizasyon sorunu vardır. Kendi kendime söz verdim. Ağır konuşmayacağım. Ama hemen savunmaya geçiyorlar “kendi kaynaklarımız ile yaptık” diyorlar. TC kaynakları neden kullanılmıyor?

Çünkü proje yapılmıyor. Bir tane yeşillikler içinde ailelerin rahatça gideceği bir park yok bu Lefkoşa'da. Trafik ile igili insanlar eziyet çekiyor...” dedi

“SERDAR BEY İLE YILDIZIMIZ BARIŞMADI, TAKOZ KOYABİLİR...”

Seçilmesi halinde 4'lü koalisyon ile ilişkilerinin nasıl olacağının sorulması üzerine ise Sertoğlu: “Biz seçimi kazanacağız. 4'lü koalisyon mu karşı duracak bize? Hepsi arkadaşımızdır. Bir tek Serdar bey ile arkadaşlığımız yoktur.

Serdar bey ile yıldızımız barışmadı. O takoz koyabilir. Derin işler bunlar. Bunlar ciddi işlerdir” dedi. Sertoğlu ayrıca seçim sonrasında ilk işinin Hamitköy'deki kanalizasyon sorununu çözeceğine de değinerek “mahalle mahalle çalışacağız. Muhtarlar ile birlikte bölgelerin sorunlarını tek tek çözeceğiz.” dedi