Seyir halindeki araç cayır cayır yandı, kullanılamaz hale geldi

Tatlısu-Girne ana yolu üzerinde dün saat 14.30 sıralarında Samet KOL kullanımındaki LN 382 plakalı salon araçta Küçükerenköy yakınlarında seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın ön göğüs kısmındaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu, söz konusu araçta yangın meydana geldi.
Polisten verilen bilgiye göre, yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın sonucunda, bahse konu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Soruşturma sürüyor.
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