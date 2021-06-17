Shenzhou-12: Çin'in yeni uzay istasyonunun ilk mürettebatı göreve başladı

Çin'in en uzun sürecek olan insanlı uzay misyonunda görev alan üç astronotu taşıyan Shenzou-12 kapsülü, "Tianhe modülü" olarak da adlandırılan uzay istasyonuna başarıyla kenetlendi.

Astronotlar Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo, dünyadan yaklaşık 380 kilometre uzaklıktaki istasyonda 3 ay kalacak.

Bu, Çin'in en uzun süreli insanlı uzay misyonu olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda Çin'in yaklaşık 5 yıl aradan sonra başlattığı ilk insanlı uzay misyonu.

Astronotları taşıyan Shenzhou-12 kapsülü, Perşembe günü Pekin saatiyle 09.22'de Gobi çölündeki Jiuquan uydu merkezinden fırlatılan Long March (Uzun Yürüyüş) 2F roketiyle yola çıktı, roketten ayrıldı ve 7 saat sonra da Tianhe uzay istasyonuna eklemlendi.

Son 6 ayda Çin, Ay yüzeyinden toplanan kaya ve toprak örneklerini dünyaya getirmiş; ardından da 6 tekerlekli bir robotu Mars yüzeyine indirmişti.

5 yıl ara verdikten sonra yeniden insanlı uzay misyonu da başlatan Çin'in bu adımları, uzay çalışmaları kapasitesini geliştirdiğinin ve artan güveninin göstergesi olarak görülüyor.

Astronotlar uzayda ne yapacak?

Ekibin lideri Nie Haisheng ve ekibinin ilk hedefi 22,5 tonluk Tianhe modülünü kullanıma açmak:

Nie Haisheng misyon öncesi, "Çok fazla beklentim var. Uzaydaki yeni evimizi kurmalıyız ve burada bir seri yeni teknolojiyi denemeliyiz. Görev zorlu. Üçümüzün birlikte yakın çalışarak doğrudan ve tutarlı bir operasyon yürüteceğimize inanıyorum. Böylelikle zorlukların üstesinden gelebiliriz. Misyonu tamamlama konusunda kendimize güveniyoruz" dedi.

16,6 metre uzunluğunda ve 4,2 metre genişliğindeki Tianhe silindiri Nisan ayında fırlatıldı. İleride 70 tonluk bir merkeze dönecek, içinde yaşam alanları, laboratuvarlar ve teleskopların olacağı sistemin ana parçasını oluşturuyor.

Diğer parçalar ise gelecek birkaç yıl içinde parça parça gönderilecek.

Çin'in uzaydaki hedefleri ne?

Çin, son birkaç yıldır uzayla ilgili yeni hedeflerini gizlemiyor.

Bu kapsamda ciddi bir fon aktarımı uzay çalışmalarına aktarıldı. 2019'da da Ay'ın uzak bölgesine insansız bir uzay aracı gönderen ilk ülke oldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden çıkarılan Çin, kendi başına uzayda yeni bir istasyon kurma hedefine odaklandı.

Uluslararası Uzay İstasyonu projesini ABD; Rusya, Avrupa ve Kanada'yla birlikte yönetiyor. Uzayda Çin'le ise iş birliği yapmayacağını açıkladı.

Çin ise yeni kuracağı uzay istasyonuna diğer ülkelerin katılmasına açık olduğunu duyurdu. Bu kapsamda önce yabancı bilim insanlarının da istasyona giderek bilimsel çalışmalar yapmasına izin verecek, ardından Çin vatandaşı olmayanların uzay istasyonuna seyahatinin önünü açacak.

Daha önce Çin'le gelişmiş teknolojileri paylaşan Rusya da gelecekte kozmonotlarını Çin'in uzay üssüne gönderebileceği mesajını verdi.

Çin'in insanlı uzay uçuşları projesinin sözcüsü Ji Qiming, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Rusya'yla böyle bir iş birliğine açık olduklarını duyurdu:

"Yakın gelecekte Çin'in uzay istasyonu tamamlandıktan sonra Çinli ve yabancı astronotları buraya beraber gittiklerini ve birlikte çalıştıklarını göreceğimize inanıyoruz."