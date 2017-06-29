Siber: “Biz ambargonun sorumlusu değil, mağdurlarıyız”

Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs Türk halkının uygulanan ambargoların sorumlusu değil, mağduru olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs Gazetesi ve Kemaler Spor Mağazaları işbirliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yılın Futbolcusu ödül törenine katılarak, yılın futbolcusu seçilen Yenicami oyuncusu Ünal Kaya’ya kupasını verdi.

Lefkoşa Golden Tulip Otel’de yer alan ödül töreninde konuşan Siber, “Bugün Kıbrıs Türk halkına ambargo uygulanıyorsa ; bunun sorumlusu biz değiliz, ancak mağdurlarıyız. Ülkedeki başarıların yeterince ödüllendirilip takdir edilmesi gerekir” dedi.

Başarı ödüllendirildikçe motivasyonun da artacağına dikkat çeken Siber, sporcuların bir gün uluslararası alanda da kendini gösterebileceğine inandığını ifade etti.

Ülke sporcularının uluslararası yarışmalarda büyük başarılara imza attığına işaret eden Siber, bunun fırsat verildiğinde nelerin başarılabileceğin en büyük kanıtı olduğunu söyledi.

Siber, organizasyonu düzenleyen ve başarılı olan futbolcuları da kutladı.